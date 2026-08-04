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Badaun News: सीडीओ को प्रतीक्षालय में खराब मिले पंखा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: बदायूं में सीडीओ ने जगत ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्राम पंचायत उनौला में पौधरोपण और स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। स्टाक रजिस्टर अपूर्ण पाया गया और साफ-सफाई में कमी रही। भोजन की गुणवत्ता में सुधार के निर्देश दिए गए और पौधरोपण कार्य एक सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

Badaun News: सीडीओ को प्रतीक्षालय में खराब मिले पंखा

Badaun News: बदायूं। सीडीओ ने सोमवार के लिये जगत ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं ग्राम पंचातय उनौला में पौधरोपण फैंसिंग कार्य का निरीक्षण किया। सीडीओ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवाईयों के स्टाक रजिस्टर का अवलोकन किया। सीडीओ को यहां स्टाक रजिस्टर अपूर्ण मिला। पीएनसी वार्ड नंबर 18 में समुचित साफ-सफाई का अभाव मिला। यहां के प्रतिक्षालय कक्ष में पंखे खराब थे। स्वयं सहायता समूह उजाला के द्वारा भोजन की आपूर्ति की जा रही थी। भोजन की गुणवत्ता में सुधार के निर्देश दिये एमओआईसी को निर्देश दिये कि निरीक्षण में मिली खामियां दूर करायें एवं फोटो के साथ आख्या उपलब्ध करायें। ग्राम पंचायत उनौला में पौधरोपण फैंसिंग कार्य एक सप्ताह में पूर्ण कराने के बीडीओ को निर्देश दिये।

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