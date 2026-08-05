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Badaun News: सीडीओ ने महिला अस्पताल का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: बदायूं में, सीडीओ गामिनी सिंगला ने मंगलवार को जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं की जांच की और कई खामियों को सही करने के निर्देश दिए, जैसे साफ-सफाई में सुधार, ठंडा करने वाले यंत्रों की स्थिति और प्रतीक्षालय में पंखों की उपलब्धता।

Badaun News: सीडीओ ने महिला अस्पताल का किया निरीक्षण

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। सीडीओ गामिनी सिंगला ने मंगलवार को जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में स्थापित आरओ खराब पाया गया और उसके आसपास साफ-सफाई का अभाव मिला। सीडीओ ने साफ-सफाई के निर्देश दिए। उन्होंने प्रतीक्षालय कक्ष, लेबर रूम और एसएनसीयू के प्रतीक्षालय के सामने द्वितीय एवं तृतीय तल पर बंद पड़े पंखों को तत्काल चालू कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि लेबर रूम में स्थापित दोनों वातानुकूलित यंत्र संचालित नहीं थे। पीएनसी वार्ड के प्रतीक्षालय में मरीजों एवं उनके तीमारदारों की सुविधा के लिए पंखों का अभाव था।

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इस पर सीडीओ ने सभी कमियों का तत्काल निस्तारण कर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

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