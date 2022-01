कछला पुल पर पलटी कार व ट्रैक्टर ट्रॉली

हिन्दुस्तान टीम,बदायूं Newswrap Sat, 29 Jan 2022 02:20 PM

1/ 2 तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गयी। जबरदस्त भिड़ंत में ट्रैक्टर ट्राली व कार कछला पुल पर पलट गयी। 2/ 2 तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गयी। जबरदस्त भिड़ंत में ट्रैक्टर ट्राली व कार कछला पुल पर पलट गयी।

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.