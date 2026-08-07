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Badaun News: शहर के मुख्य बाजार में चोरों का तांडव, दो दुकानों में लाखों की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: बदायूं शहर में चोरों ने दो दुकानों में चोरी का प्रयास किया, जिसमें वे सफल रहे। प्रभात जनरल मर्चेंट से पांच लाख की नगदी और दस लाख का सामान चुरा लिया गया। दूसरी दुकान, गांधी ड्रायफ्रूट्स से पौने दो लाख की नगदी एवं अन्य सामान चुरा लिया गया। चोर सीढ़ी से छत पर चढ़कर चोरी कर गए।

शहर के मुख्य बाजार में चोरों का तांडव, दो दुकानों में लाखों की चोरी
शहर के मुख्य बाजार में चोरों का तांडव, दो दुकानों में लाखों की चोरी

Badaun News: बदायूं, हिटी। शहर के बीचों बीच चोर कोतवाली पुलिस के गाल बजा गये। नहेरू चौक से खैराती चौक के बीच चोरों ने चार दुकानों में चोरी का प्रयास किया। जिसमें से दो में सफल रहे। प्रभात जनरल मर्चेंट में पांच लाख की नगदी समेत लगभग 10 लाख का सामान ले गय। दूसरे गांधी ड्रायफ्रूट्स की दुकान से पौने दो लाख की नगदी सहित सामान समेट ले गये। चोर सीढ़ी की जरिये छत पर चढ़े और फिर छत का दरवाजा तोड़कर भीतर पहुंचे। चोरी की घटना की जानकारी सुबह व्यापारियों को तब लगी जब उन्होंने दुकान खोली। गल्ला खुला मिला और सामान बिखरा। ऊपर जाकर देखा तो व्यापारियों को चोरी होने का पता चला। इसके बाद बाजार में हड़कप मच गया। व्यापारी अपनी अपनी दुकानों को खोला और जांच पड़ताल की। बीच बाजार में दुकानों में चोरी की वारदात से व्यापारियों में रोष व्याप्त है। शहर कोतवाली पुलिस और छह सड़का चौकी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाये। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की。

चोरों का निशाना

शहर के नेहरू चौक बाजार से खैराती चौक बाजार के बीच चोरों ने दो दुकानों को निशान बनाया। सीढी के सहारे छत पर पहुंचे चोरों ने यहां से नीचे जाने वाले दरवाजे को खोल लिया और नीचे उतर गये। यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिये और रिकाडिंग मशीन डीबीआर भी साथ ले गये। चोरों ने प्रभात जनरल मर्चेंट के गल्ले में रखी पांच लाख की नदगी सहित 10 लाख रुपये का कीमती सामान चुरा लिया। इसके बाद चोर गांधी डायफ्रूट की दुकान के छत का दरवाजा तोड़ाकर नीचे आये। यहां गल्ले में पौने दो लाख की नगदी सहित खाने पीने का सामान समेट ले गये।

पुलिस की कार्रवाई

चोरों ने जाते समय सीढ़ी व दरवाजा काटने वाले रसिया को वहीं फेंक दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुटी है

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चोरों ने कितनी दुकानों में चोरी का प्रयास किया?
चोरों ने चार दुकानों में चोरी का प्रयास किया।
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