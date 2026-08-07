Badaun News: शहर के मुख्य बाजार में चोरों का तांडव, दो दुकानों में लाखों की चोरी

Badaun News: बदायूं, हिटी। शहर के बीचों बीच चोर कोतवाली पुलिस के गाल बजा गये। नहेरू चौक से खैराती चौक के बीच चोरों ने चार दुकानों में चोरी का प्रयास किया। जिसमें से दो में सफल रहे। प्रभात जनरल मर्चेंट में पांच लाख की नगदी समेत लगभग 10 लाख का सामान ले गय। दूसरे गांधी ड्रायफ्रूट्स की दुकान से पौने दो लाख की नगदी सहित सामान समेट ले गये। चोर सीढ़ी की जरिये छत पर चढ़े और फिर छत का दरवाजा तोड़कर भीतर पहुंचे। चोरी की घटना की जानकारी सुबह व्यापारियों को तब लगी जब उन्होंने दुकान खोली। गल्ला खुला मिला और सामान बिखरा। ऊपर जाकर देखा तो व्यापारियों को चोरी होने का पता चला। इसके बाद बाजार में हड़कप मच गया। व्यापारी अपनी अपनी दुकानों को खोला और जांच पड़ताल की। बीच बाजार में दुकानों में चोरी की वारदात से व्यापारियों में रोष व्याप्त है। शहर कोतवाली पुलिस और छह सड़का चौकी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाये। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की。