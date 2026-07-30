Badaun News: जिले के 120 मंदिरों में जले समरसता के दीप

Badaun News: भाजपा के संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज समरसता अभियान शुरू के तहत दातागंज स्थित देवचरी आश्रम, गौरी शंकर मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद भाजप

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। भाजपा द्वारा संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650 वीं जयंती के उपलक्ष्य में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज समरसता अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान 20 फरवरी 2027 तक चरणबद्ध रूप से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने दातागंज स्थित देवचरी आश्रम, गौरी शंकर मंदिर में कहा 650 वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया यह अभियान 20 फरवरी 2027 तक चरणबद्ध रूप से संचालित होगा।

समरसता अभियान का महत्व सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने बिरुआबाड़ी मंदिर और गौरी शंकर मंदिर में कहा आज हम सभी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650 वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में प्रारंभ हुए समरसता अभियान के शुभारंभ के साक्षी बने हैं।

समाज सेवा के लिए समर्पित दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह ने पापड़ में ब्रह्मदेव महाराज मंदिर में कहा कि संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650 वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में प्रारंभ हुआ यह अभियान केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने का एक व्यापक प्रयास है।

संदेश का प्रचार बिल्सी विधायक हरीश शाक्य ने गुधनी में दाऊजी और बालाजी महाराज मंदिर में कहा संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज ने अपने जीवन से समाज को समता, सेवा, मानवता और सामाजिक समरसता का अमूल्य संदेश दिया। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।

स्वच्छता अभियान का आयोजन पूर्व विधायक कुशाग्र सागर ने बिसौली स्थित बड़ा मंदिर मे कहा संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज समरसता अभियान तथा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। पूर्व विधायक धर्मेंद्र शाक्य ने कादरचौक के राधा काठ मंदिर में कहा कि संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज का जीवन समाज को जोड़ने का जीवन था। सीमा राठौर, बीएस मौर्य, सीमा राठौर, सुधीर श्रीवास्तव, आशीष शाक्य, संदीप चौहान, अजय तोमर, विश्वजीत गुप्ता, रचना शंखधार, आदित्य माहेश्वरी, आरती कश्यप, अनुभव उपाध्याय, अजय मथुरिया, गोपाल शर्मा, सचिन अग्रवाल, दुष्यंत सिंह, मनोज गुप्ता, वैभव शर्मा, रचित साहू मौजूद थे।