Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Badaun News: बाइक फिसलने से मासूम समेत भाई-बहन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

Badaun News: उझानी में गंगा स्नान कर लौटते समय बरेली-मथुरा हाईवे पर कुत्तों के झुंड के सामने आते ही बाइक फिसल गई। इस हादसे में 35 वर्षीय अशोक, उनकी 24 वर्षीय बहन और 2.5 वर्षीय बेटी मिस्टी घायल हो गए। तीनों को उझानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

Badaun News: बाइक फिसलने से मासूम समेत भाई-बहन घायल

Badaun News: उझानी। गंगा स्नान कर लौटते समय बरेली-मथुरा हाईवे पर अचानक कुत्तों का झुंड सामने आ जाने से बाइक फिसल गई। हादसे में मासूम बच्ची समेत भाई-बहन घायल हो गए। तीनों को उझानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। थाना क्षेत्र के गांव चिकटिया निवासी 35 वर्षीय अशोक अपनी 24 वर्षीय बहन और ढाई वर्षीय पुत्री मिस्टी को दवा दिलाकर बाइक से गांव लौट रहे थे। तभी बरेली-मथुरा हाईवे पर बुटला दौलत के पास अचानक कुत्तों का झुंड सामने आ गया। उन्हें बचाने के प्रयास में बाइक फिसलकर गिर गई, जिससे तीनों घायल हो गए।

ये भी पढ़ें:Aurangabad News: नवीनगर में आवारा कुत्तों का आतंक, रोज 15 से 17 लोग पहुंच रहे अस्पताल, पेज 3
ये भी पढ़ें:Aurangabad News: कुत्ते को बचाने में पलटी बाइक, पिता के सामने बेटी की मौत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Badaun Latest News Badaun News Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।