Badaun News: बाइक फिसलने से मासूम समेत भाई-बहन घायल
Badaun News: उझानी में गंगा स्नान कर लौटते समय बरेली-मथुरा हाईवे पर कुत्तों के झुंड के सामने आते ही बाइक फिसल गई। इस हादसे में 35 वर्षीय अशोक, उनकी 24 वर्षीय बहन और 2.5 वर्षीय बेटी मिस्टी घायल हो गए। तीनों को उझानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।
Badaun News: उझानी। गंगा स्नान कर लौटते समय बरेली-मथुरा हाईवे पर अचानक कुत्तों का झुंड सामने आ जाने से बाइक फिसल गई। हादसे में मासूम बच्ची समेत भाई-बहन घायल हो गए। तीनों को उझानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। थाना क्षेत्र के गांव चिकटिया निवासी 35 वर्षीय अशोक अपनी 24 वर्षीय बहन और ढाई वर्षीय पुत्री मिस्टी को दवा दिलाकर बाइक से गांव लौट रहे थे। तभी बरेली-मथुरा हाईवे पर बुटला दौलत के पास अचानक कुत्तों का झुंड सामने आ गया। उन्हें बचाने के प्रयास में बाइक फिसलकर गिर गई, जिससे तीनों घायल हो गए।
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