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Badaun News: हाईवे पर पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: फैजगंज बेहटा क्षेत्र में ओरछी चौराहे के समीप तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत के बाद मौके पर जुटे लोग।

Badaun News: हाईवे पर पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

Badaun News: फैजगंज बेहटा, संवाददाता। पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फरार चालक की तलाश के साथ मामले की जांच शुरू कर दी गई। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के औरछी चौराहे के पास पेट्रोल पंप के सामने शनिवार को हादसा हुआ। मुरादाबाद जिले के बिलारी थाना क्षेत्र के मोहल्ला ठाकुरान के रहने वाले 23 वर्षीय शकील पुत्र साबिर बाइक से चंदौसी से इस्लामनगर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही पिकअप ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी।

टक्कर लगने से शकील गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंच गई।घायल शकील को एंबुलेंस से चंदौसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने पिकअप को कब्जे में ले लिया है। फैजगंज बेहटा थाना पुलिस का कहना है कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फरार चालक की तलाश की जा रही है और मामले की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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