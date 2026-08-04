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Badaun News: कांवड़ियों को खतरा न बनें गोवंश, अभियान चलाकर पकड़ो

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: डीएम की सख्ती के बाद बदायूं-उझानी रोड से छुट्टा गोवंश पकड़ती नगर पालिका का कैटल कैचिंग दस्ता।

Badaun News: कांवड़ियों को खतरा न बनें गोवंश, अभियान चलाकर पकड़ो

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। कांवड़ यात्रा के दौरान उसावां से लेकर पटेल चौक और कछला तक हाईवे पर ठिकाना बना चुके गोवंशीयों में सबसे ज्यादा सांड़ होने की वजह से खतरा बरकरार था। वजह थी कि गोवंशीयों में शामिल सांड़ किसी भी वक्त कांवड़ियों पर हमला कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए डीएम अवनीश कुमार राय ने नवागत सीवीओ चंद्रवृत्त देसवानी को निर्देश दिए कि दो दिन के अंदर कांवड़रूट पर सभी छुट्टा गोवंशीयों को पकड़कर गोशाला में भेजा जाए। डीएम की सख्ती के बाद अभियान चलाकर 29 छुट्टा गोवंशीयों को पकड़कर गोशाला भेजा गया। कांवड़ रूट पर पटेल चौक से लेकर उसावां तक जगह-जगह गोवंशीयों ने हाईवे पर ठिकाना बना लिया था।

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वजह थी कि बरसात के चलते खेतों में पानी भर गया है इसलिए छुट्टा गोवंशीय खेत में न रुककर हाईवे या फिर अन्य सड़कों पर आ जाते हैं। इसी वजह से उसावां रूट पर गांव कुलचौरा के पास बड़ी संख्या में छुट्टा गोवंशीयों का जमावड़ा रहता है तो इसके आगे सखानूं के पास बड़ी संख्या में छुट्टा गोवंश मुरादाबाद-फर्रुखबाद हाईवे पर डेरा जमाए हुए हैं।यहां से आगे अलापुर, म्याऊं, उसावां थाने के पास और जिले के बार्डर बारा कलां के पास बड़ी संख्या में छुट्टा गोवंशीय मौजूद हैं। इधर, पटेल चौक से कछला की ओर गांव घेर मढ़ैया के पास छुट्टा गोवंशीयों का झुंड निर्माणाधाीन हाईवे पर रहता है तो इसके आगे गांव नौशेरा, उझानी मंडी और कछला के पास बड़ी संख्या में छुट्टा गोवंशीय मौजूद हैं। इनमें सबसे ज्यादा सांड़ हैं जो किसी भी वक्त कांवड़ियों पर हमला कर सकते हैं। कांवड़ियों के खतरा बनने वाले इन सांड़ों को पहले से नहीं पकड़ा गया था।

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