Badaun News: नौ साल से दावे, हर मंच पर वादे, फिर भी दलदल में सोत नदी

Badaun News: बदायूं से निकली बदायूं में सोत नदी।नौ साल से दावे, हर मंच पर वादे, फिर भी दलदल में सोत नदीनौ साल से दावे, हर मंच पर वादे, फिर भी दलदल में सोत नदी नौ

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। जिले से गुजरने वाला सोत नदी दलदल बन चुकी है। किसी वक्त अपनी खूबसूरती के लिए जानने वाली नदी स्थानीय जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अफसरों की अनदेखी की शिकार होती रही। कुछ साल पहले तक इस नदी में बहता पानी दिखाई देता था, लेकिन वहां सिर्फ दलदल दिखाई दे रहा है। शहर के लालपुल के पास तो इस ऐतिहासिक नदी का अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका है। यहां पर सोत नदी की जमीन पर कब्जा कर प्लाटिंग तक कर दी गई। इस नदी को भाजपा सरकार बनने के बाद पुन: जीवित करने का संकल्प स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने लिया और बड़े-बड़े वादे किए गए। मगर, नौ साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी यहां से दलदल दूर नहीं हो सका।

सोत नदी की स्थिति सोत नदी जिले के कई गांवों और कस्बों से गुजरती हुई आती है। करीब 15 साल पहले तक इस नदी में साफ-स्वच्छ पानी बहता था। यह अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी और लोग सुबह-शाम इसके किनारे बैठकर फुर्सत के पल बिताते थे। इसके बाद इसकी निगरानी न होने की वजह से सबसे ज्यादा भूमाफिया इसका अस्तित्व मिटाने में जुट गए।

भूमाफिया का कब्जा सदर तहसील क्षेत्र के गांव सनाय के आसपास इसकी जमीन पर काफी लोगों ने कब्जा किया तो इसकी शिकायतें उसी दौर से चलती चली आईं, लेकिन किसी जिम्मेदार न इस ओर गौर नहीं किया। इसके बाद शहर के लालपुल के पास कुछ लोगों ने जंगल एरिया में इसकी जमीन पर कब्जा शुरू कर दिया और अवैध तरीके से प्लाटिंग भी करवा दी।

प्रशासन की अनदेखी मामला शासन तक पहुंचाने का भी नेताओं ने दावा किया। तत्कालीन सिंचाई मंत्री ने भी इस नदी से दलदल दूर कराने का यहां कई बार वादा किया। मगर, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो सका। कुछ साल पहले तत्कालीन डीएम डीके Singh ने इस नदी का अस्तित्व बचाने के लिए यहां प्रयास शुरू किया और कई दिनों तक जेसीबी चलवाकर कचरे को साफ कराया।

नदी के पुनर्जीवन की संभावनाएं लालपुल के पास कई दिनों तक कार्य हुआ तो माना जा रहा था कि अब नदी पुराने रूप में दिखेगी। मगर, लालपुल से पहले खेतों पर कब्जा करने वाले कुछ किसानों ने मेड़बंदी कर इसके पानी के बहाव को ही रोक दिया तो यहां पीछे से पानी न आ सका। इस वजह से इसमें जमा पानी साफ नहीं हो पाया।