Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Badaun News: नौ साल से दावे, हर मंच पर वादे, फिर भी दलदल में सोत नदी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

Badaun News: बदायूं से निकली बदायूं में सोत नदी।नौ साल से दावे, हर मंच पर वादे, फिर भी दलदल में सोत नदीनौ साल से दावे, हर मंच पर वादे, फिर भी दलदल में सोत नदी नौ

Badaun News: नौ साल से दावे, हर मंच पर वादे, फिर भी दलदल में सोत नदी

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। जिले से गुजरने वाला सोत नदी दलदल बन चुकी है। किसी वक्त अपनी खूबसूरती के लिए जानने वाली नदी स्थानीय जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अफसरों की अनदेखी की शिकार होती रही। कुछ साल पहले तक इस नदी में बहता पानी दिखाई देता था, लेकिन वहां सिर्फ दलदल दिखाई दे रहा है। शहर के लालपुल के पास तो इस ऐतिहासिक नदी का अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका है। यहां पर सोत नदी की जमीन पर कब्जा कर प्लाटिंग तक कर दी गई। इस नदी को भाजपा सरकार बनने के बाद पुन: जीवित करने का संकल्प स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने लिया और बड़े-बड़े वादे किए गए। मगर, नौ साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी यहां से दलदल दूर नहीं हो सका।

सोत नदी की स्थिति

सोत नदी जिले के कई गांवों और कस्बों से गुजरती हुई आती है। करीब 15 साल पहले तक इस नदी में साफ-स्वच्छ पानी बहता था। यह अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी और लोग सुबह-शाम इसके किनारे बैठकर फुर्सत के पल बिताते थे। इसके बाद इसकी निगरानी न होने की वजह से सबसे ज्यादा भूमाफिया इसका अस्तित्व मिटाने में जुट गए।

भूमाफिया का कब्जा

सदर तहसील क्षेत्र के गांव सनाय के आसपास इसकी जमीन पर काफी लोगों ने कब्जा किया तो इसकी शिकायतें उसी दौर से चलती चली आईं, लेकिन किसी जिम्मेदार न इस ओर गौर नहीं किया। इसके बाद शहर के लालपुल के पास कुछ लोगों ने जंगल एरिया में इसकी जमीन पर कब्जा शुरू कर दिया और अवैध तरीके से प्लाटिंग भी करवा दी।

प्रशासन की अनदेखी

मामला शासन तक पहुंचाने का भी नेताओं ने दावा किया। तत्कालीन सिंचाई मंत्री ने भी इस नदी से दलदल दूर कराने का यहां कई बार वादा किया। मगर, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो सका। कुछ साल पहले तत्कालीन डीएम डीके Singh ने इस नदी का अस्तित्व बचाने के लिए यहां प्रयास शुरू किया और कई दिनों तक जेसीबी चलवाकर कचरे को साफ कराया।

नदी के पुनर्जीवन की संभावनाएं

लालपुल के पास कई दिनों तक कार्य हुआ तो माना जा रहा था कि अब नदी पुराने रूप में दिखेगी। मगर, लालपुल से पहले खेतों पर कब्जा करने वाले कुछ किसानों ने मेड़बंदी कर इसके पानी के बहाव को ही रोक दिया तो यहां पीछे से पानी न आ सका। इस वजह से इसमें जमा पानी साफ नहीं हो पाया।

सामान्य प्रश्न

सोत नदी दलदल क्यों बन गई?
सोत नदी की निगरानी न होने और भूमाफियाओं के कारण यह दलदल बन गई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Badaun Latest News Badaun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।