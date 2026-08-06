Badaun News: तीन इंस्पेक्टर और 16 दरोगा के तबादले

Badaun News: बदायूं। जिले में तीन इंस्पेक्टर और 16 दरोगा के तबादले किए हैं। तबादला सूची में अधिकांश दरोगा को पुलिस लाइन से विभिन्न थाना और चौकियों पर तैनाती दी गई है। आदेश जारी होने के बाद सभी को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं एसएसपी अंकिता शर्मा ने बताया इंस्पेक्टर मनोज कुमार वर्मा को प्रभारी मॉनिटरिंग सेल से प्रभारी यातायात बनाया गया है। इंस्पेक्टर मनोज कुमार को पुलिस लाइन से प्रभारी मॉनिटरिंग सेल और इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार को पुलिस लाइन से डीसीआरबी में तैनाती दी गई है। वहीं दरोगा अखिल तोमर को प्रभारी चौकी बगरैन थाना वजीरगंज से थाना उसावां भेजा गया है।दरोगा

संदीप गुप्ता को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी बगरैन थाना वजीरगंज, सत्यपाल सिंह को प्रभारी चौकी धिमारपुरा बढ़ईपुल थाना इस्लामनगर, श्रीपाल सिंह को थाना हजरतपुर, अजय शर्मा को बिसौली कोतवाली और मनोज कुमार को थाना फैजगंज बेहटा में तैनाती मिली है। इसके अलावा दरोगा देवेंद्र सिंह को थाना बिनावर, राजदीप सिंह को थाना कादरचौक, हरिओम सिंह को सदर कोतवाली में वरिष्ठ उपनिरीक्षक, हरिमोहन को थाना जरीफनगर, जितेंद्र कुमार को थाना इस्लामनगर, शिवम सक्सेना को थाना साइबर क्राइम, कमलेश सिंह को थाना उसहैत और मनोज कुमार को थाना उसावां में तैनाती दी गई है। दरोगा वीर सेन को सीओ बिसौली के गोपनीय कार्यालय से सीओ कार्यालय दातागंज भेजा गया है। वहीं विष्णु दत्ता का तबादला निरस्त करते हुए उन्हें बिसौली कोतवाली में तैनात किया गया है।