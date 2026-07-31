Badaun News: सोमवार रात आठ बजे तक रूट डायवर्जन लागू
Badaun News: बदायूं में सावन माह में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। शुक्रवार से रात आठ बजे से रूट डायवर्जन लागू किया गया है, जो सोमवार रात आठ बजे तक रहेगा। इसके बाद, महाशिवरात्रि के चलते 11 अगस्त तक यह डायवर्जन प्रभावी रहेगा।
Badaun News: बदायू, संवाददाता। सावन मास में कांवड़यात्रा शुरू हो चुकी है। शुक्रवार से कांवड़यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़यात्रा के चलते शुक्रवार की रात आठ बजे से जिले में रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया। यह डायवर्जन सोमवार रात आठ बजे तक लागू रहेगा। सावन माह में कांवड़यात्रा के दौरान हर शुक्रवार से सोमवार रात आठ बजे तक रूट डायवर्जन प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही दूसरे सोमवार 10 अगस्त के अगले दिन महाशिवरात्रि के चलते 11 अगस्त रात आठ बजे तक रूट डायवर्जन प्रभावी रहेगा। शुक्रवार से लागू हुए पहले रूट डायवर्जन के लिए कांवड़रूट पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि कछला की ओर कांवड़ियों के अलावा और किसी के भी वाहन नहीं जाएंगे.
सावन माह में किस-किस तारीख को रहेगा रूट डायवर्जन
- सावन का पहला सोमवार- 03 अगस्त को है इसलिए 31 जुलाई से तीन अगस्त रात आठ बजे तक रूट डायवर्ट रहेगा.
- सावन माह का द्वितीय सोमवार- 10 अगस्त को है इसलिए सात अगस्त से रूट डायवर्जन होगा और 11 अगस्त को महाशिवरात्रि के चलते यह डायवर्जन 11 अगस्त को रात आठ बजे तक प्रभावी रहेगा.
- सावन माह का तृतीय सोमवार- 17 अगस्त को है इसलिए 14 अगस्त से रूट डायवर्जन प्रभावी रहेगा.
- सावन माह का चथुर्थ सोमवार- 24 अगस्त को है इसलिए 21 अगस्त से रूट डायवर्जन प्रभावी रहेगा.
कांवड़यात्रा के लिए इन नंबरों पर दर्ज करा सकते हैं शिकायत
डीएम
9454417525
एसएसपी
9454400252
सीएमओ बदायूं
80051 92645
एडीएम प्रशासन
9454415831
एसपी सिटी
9454401022
सीओ उझानी
94 54 401317
सीओ सिटी
9454401316
सीओ यातायात
9454401317
प्रभारी यातायात
8218940661
उझानी कोतवाल
9454401317
कछला चौकी प्रभारी
6392780947
कंट्रोल रूम
9454402956
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