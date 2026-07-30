Badaun News: होटल में पैसे मांगने पर मारपीट, तीन पर मुकदमा

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। होटल में खाने के रुपये मांगने पर हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई। तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, ईंटों और बर्तनों से हमला किया गया, जिससे एक युवक घायल हो गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के लावेला चौक का है। यहां कटरा ब्राह्मपुर के रहने वाले होटल संचालक संजीव कुमार साहू पुत्र स्व. रामगोपाल साहू ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे तीन लोग उनके होटल पर खाना खाने आए।

खाना खाने के बाद जब उनसे रुपये मांगे गए तो तीनों गालीगलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे। आरोप है कि तीनों ने होटल के बाहर खड़ी साइकिलें उठाकर अंदर फेंक दीं। इसके बाद ईंटों और होटल के बर्तनों से हमला कर दिया। हमले के दौरान एक ईंट संजीव के भाई अमित के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया। घायल अमित को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।संजीव कुमार साहू ने तहरीर में बताया कि उन्होंने और उनके भाई ने तीनों को रोकने का प्रयास किया तो भीड़ जुटने पर आरोपी मौके से भाग निकले। तहरीर में तीनों की पहचान करणैल सिंह पुत्र जय सिंह निवासी मोहल्ला खेड़ा बिजनौर, दीपक सिंह पुत्र हरिदत्त सिंह निवासी सहरुद्दीन नगर, नहटौर और प्रभजोत सिंह पुत्र चतर सिंह निवासी मोहल्ला खेड़ा, हल्दौर के रूप में की गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह का कहना है की मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है।