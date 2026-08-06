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Badaun News: तीसरे दिन भी दोपहर बाद झमाझम बारिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: शहर में शाम के समय हुई बारिश के बाद जलमग्न जैन वाली गली। तीसरे दिन भी दोपहर बाद झमाझम बारिश

Badaun News: तीसरे दिन भी दोपहर बाद झमाझम बारिश

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। तीसरे दिन भी दोपहर बाद शहर से लेकर देहात तक दोपहर से देर शाम तक झमाझम बारिश हुई जिससे उमस भरी गर्मी से सभी को राहत मिली। बारिश से शहर में लोगों को जलभराव का सामना करना पड़ा। इधर, तीसरे दिन हुई बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आते ही मौसम भी सुहावना हो गया।

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बारिश का समय

सोमवार को दोपहर तीन बजे से शहर में बारिश शुरू हुई तो लोगों ने उमस भरी गर्मी से निजात पाई। सोमवार को शहर के अलावा देहात के कुछ क्षेत्रों में ही बारिश हुई थी। मंगलवार को सुबह में मौसम सामान्य था, लेकिन इसके बाद उमस बढ़ने लगी। उमस ज्यादा बढ़ी तो दोपहर दो बजे से अचानक काले बादल बरसने लगे। दोपहर के समय हल्की बूंदाबांदी कुछ देर तक हुई इसके बाद शहर से लेकर देहात तक तेज बरसात शुरू हो गई।

जलभराव और राहत

झमाझम बारिश दोपहर बाद शुरू हुई और देर शाम तक रुक रुककर होती रही। इससे मौसम सुहावना होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश से जलभराव की वजह से लोग काफी परेशान रहे। मौसम विभाग के मुताबिक 12 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहेगा।

मानसून का प्रभाव

पिछले कई दिनों से जिले में बारिश न होने की वजह से लगातार उमस भरी गर्मी बढ़ रही थी। हालांकि मानसून ने जब दस्तक दी तो तीन दिन तक लगातार बारिश होने के बाद तापमान 28 डिग्री तक पहुंच गया था। दोबारा मानसून आया फिर भी तीन दिन तक बारिश हुई तो कुछ दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिली थी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

बदायूं में बारिश कब शुरू हुई?
सोमवार को दोपहर तीन बजे से शहर में बारिश शुरू हुई।
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