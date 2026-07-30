Badaun News: सड़कों पर विराजे नंदी, संभलकर चलना भोले

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। जिले में सड़कों पर घूम रहे छुट्टा गोवंशीय के बीच कांवड़ लेकर शिवभक्त निकलेंगे। चूंकि छुट्टा गोवंशीयों में अधिकांश सांड़ हैं और वह बारिश की वजह से सड़कों पर अपना ठिकाना बना रहे हैं। ऐसे में कांवड़ियों को संभलकर चलना होगा। छुट्टा सांड़ों से कांवड़ियों को बचाने के लिए प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस प्लान नहीं किया गया है। इस लापरवाही की वजह से कांवड़िया जोखिम भरी राह तय करेंगे। सिविल लाइंस क्षेत्र से लेकर उसावां तक एमएफ हाईवे पर कई जगह छुट्टा गोवंशीयों ने अपना ठिकाना बना लिया है। सिविल लाइंस क्षेत्र में एमएफ हाईवे पर गांव कुलचौरा के पास बरसात की वजह से खेतों में पानी भरा रहने से यह छुट्टा गोवंशीय हाईवे पर ही आ गए हैं। दिन रात अब यह हाईवे पर ही रहते हैं जिससे कब किसपर हमलावर हो जाएं, इसकी दहशत राहगीरों में रहती है। सखानूं और म्याऊं और उसावां थाने के पास भी यही हाल है। जिले के बार्डर पर बाराकलां गांव के पास पटना देवकली शिवालय से कुछ पहले ही बड़ी संख्या में छुट्टा गोवंश रहते हैं। ऐसे में कांवड़ियों को काफी संभलकर इनसे बचते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा। चूंकि इस रूट ऐतिहासिक पटना देवकली शिवालय है इसलिए उसावां क्षेत्र के अलावा शाहजहांपुर जिले से आने वाले कांवड़िया यहीं से गुजरते हैं। वह कछला गंगा घाट से कांवड़ लेकर पटना देवकली की ओर रवाना होते हैं。