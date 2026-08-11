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Badaun News: कंट्रोल रूम पर शिकायत तो नहीं, अफसरों ने ली जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: कंट्रोल रूम पर शिकायत तो नहीं, अफसरों ने ली जानकारी

Badaun News: बदायूं। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सुविधा के लिए खोले गए कंट्रोल रूम से अधिकारी रोजाना जानकारी ले रहे हैं। कंट्रोल रूम पर तैनात पुलिस और प्रशासन के कर्मचारियों से पूछा जा रहा है किसी कांवड़िया ने किसी प्रकार की शिकायत तो नहीं की है। हालांकि अभी तक कंट्रोल रूम पर किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आई है फिर भी जिम्मेदार अफसर इसको लेकर अलर्ट हैं। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही पुलिस और प्रशासन ने कांवड़ियों की सुविधा के लिए अलग-अलग कंट्रोल रूम बनाए हैं। दोनों ही कंट्रोल रूम के नंबर सार्वजनिक किए गए हैं ताकि किसी भी वक्त कोई कांवड़िया अपनी सहायता के लिए फोन कर जानकारी दे सके।

कंट्रोल रूम पर इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हर वक्त यहां अलग-अलग कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। संबंधित कर्मचारियों से कहा गया है कि शिकायत आने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना दें ताकि कांवड़िया की मौके पर ही सहायता दी जा सके। दूसरे सोमवार को जिम्मेदार अधिकारियों ने कंट्रोल रूम पर शिकायतों की जानकारी ली। इस दौरान बताया गया कि किसी भी तरह की शिकायत नहीं आई है।

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