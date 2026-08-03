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Badaun News: बगरैन मंडल पहुंची कलश वंदन यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर बिसौली इलाके में कलश यात्रा के पहुंचने पर सिर पर कलश रखकर मंदिर ले जाते पूर्व विधयक कुशाग्र सागर।

Badaun News: बगरैन मंडल पहुंची कलश वंदन यात्रा

Badaun News: बदायूं। गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भाजपा जिले में चरणबद्ध रूप से पावन कलश वंदन यात्रा आयोजित करेगी। रविवार से शुरू हुये कार्यक्रम के पहले दिन बगरैन मंडल में प्राचीन शिव मंदिर करैंगी, प्राचीन ठाकुर जी मंदिर मुड़िया सतासी, प्राचीन शिव मंदिर बगरैन, प्राचीन शिव पेपल व वटके शरणनाथ प्राचीन मंदिर पेपल में यात्रा पहुंचेगी। यहां पूर्व विधायक कुशाग्र सागर कलश को सिर पर रखकर मंदिर ले गये। यहां पावन कलश का ढोल-नगाड़ों, पुष्पवर्षा एवं जयघोष के साथ भव्य स्वागत किया जाएगा। कहा,अभियान का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ते हुए संत रविदास महाराज के विचारों को जन-जन तक पहुँचाना तथा समरस भारत के निर्माण का संकल्प मजबूत करना है।

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