Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Badaun News: डायवर्जन : 32 लाख का अधिक तेल खा गई रोडवेज बसें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

Badaun News: बदायूं, कांवड़ यात्रा के तहत रूट डायवर्जन के कारण चार दिन में बदायूं डिपो की बसों ने 32 लाख रुपये का अधिक तेल खर्च किया है। यात्री किराया नहीं बढ़ाया गया है, जिसके चलते डिपो को नुकसान उठाना पड़ा है। इससे न केवल पेट्रोल का खर्च बल्कि आय में भी कमी हुई है।

Badaun News: डायवर्जन : 32 लाख का अधिक तेल खा गई रोडवेज बसें

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत किये गये रूट डायवर्जन में चार दिन में बदायूं डिपो की बसें किलोमीटर बढ़ने पर करीब 32 लाख का अधिक तेल खा गयी हैं। इस बार निगम द्वारा बढ़े हुये किलोमीटर का यात्रियों से किराया नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से नुकसान है। सावन मास में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिये जिला प्रशासन द्वारा किये गये शुक्रवार से सोमवार तक रूट डायवर्जन में बरेली, फर्रुखाबाद, आनंदबिहार, जलालाबाद जाने पर बसों के किलोमीटर बढ़ गये हैं। चार दिन में बदायूं डिपो की 126 बसेंं किलोमीटर बढ़ने पर करीब 32 लाख का अधिक तेल खा गयी हैं।

ये भी पढ़ें:Badaun News: रूट डायवर्जन में डिपो को रोज 12 लाख का नुकसान

जिससे डिपो को नुकसान हुआ है। इस बार निगम के निर्देश के क्रम में किलोमीटर बढ़ने पर यात्रियों से बढ़ा हुआ किराया नहीं लिया जा रहा है, ऐसे में किलोमीटर बढ़ने पर सीधा-सीधा नुकसान डिपो को हो रहा है। एआरएम राजेश पाठक ने बताया कि चार दिन में किलोमीटर बढ़ने पर करीब 32 लाख का तेल खर्च हो गया। इसके अलावा भी चार दिन में करीब 48 लाख का नुकसान हुआ है। रूट डायवर्जन के दौरान बसों को यात्री नहीं मिलते हैं, जिससे भी डिपो की इनकम प्रभावित हुयी है।

ये भी पढ़ें:Hathras News: कावंड़ यात्रा ने बिगाड़ी रोडवेज की चाल बाइपास घूम रही बसें
ये भी पढ़ें:रोडवेज की बसें 12 अगस्त से अपने रूट पर चलेंगी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Route Diversion Badaun Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।