Badaun News: डायवर्जन : 32 लाख का अधिक तेल खा गई रोडवेज बसें
Badaun News: बदायूं, कांवड़ यात्रा के तहत रूट डायवर्जन के कारण चार दिन में बदायूं डिपो की बसों ने 32 लाख रुपये का अधिक तेल खर्च किया है। यात्री किराया नहीं बढ़ाया गया है, जिसके चलते डिपो को नुकसान उठाना पड़ा है। इससे न केवल पेट्रोल का खर्च बल्कि आय में भी कमी हुई है।
Badaun News: बदायूं, संवाददाता। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत किये गये रूट डायवर्जन में चार दिन में बदायूं डिपो की बसें किलोमीटर बढ़ने पर करीब 32 लाख का अधिक तेल खा गयी हैं। इस बार निगम द्वारा बढ़े हुये किलोमीटर का यात्रियों से किराया नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से नुकसान है। सावन मास में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिये जिला प्रशासन द्वारा किये गये शुक्रवार से सोमवार तक रूट डायवर्जन में बरेली, फर्रुखाबाद, आनंदबिहार, जलालाबाद जाने पर बसों के किलोमीटर बढ़ गये हैं। चार दिन में बदायूं डिपो की 126 बसेंं किलोमीटर बढ़ने पर करीब 32 लाख का अधिक तेल खा गयी हैं।
जिससे डिपो को नुकसान हुआ है। इस बार निगम के निर्देश के क्रम में किलोमीटर बढ़ने पर यात्रियों से बढ़ा हुआ किराया नहीं लिया जा रहा है, ऐसे में किलोमीटर बढ़ने पर सीधा-सीधा नुकसान डिपो को हो रहा है। एआरएम राजेश पाठक ने बताया कि चार दिन में किलोमीटर बढ़ने पर करीब 32 लाख का तेल खर्च हो गया। इसके अलावा भी चार दिन में करीब 48 लाख का नुकसान हुआ है। रूट डायवर्जन के दौरान बसों को यात्री नहीं मिलते हैं, जिससे भी डिपो की इनकम प्रभावित हुयी है।
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