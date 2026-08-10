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Badaun News: छात्र-छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ अभियान के तहत नशा मुक्ति और जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉ. पंकज कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस रैली में छात्रों ने नशे की समस्याओं पर चर्चा की और समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया।

Badaun News: छात्र-छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली

Badaun News: महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रविवार को प्राचार्य डॉ. पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान’ के तहत नशा मुक्ति एवं जनजागरूकता रैली निकाली गई। प्राचार्य ने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य और भविष्य को प्रभावित करने के साथ परिवार और समाज पर भी प्रतिकूल असर डालता है। इस मौके पर डा.शाहबुद्दीन अली खान, अब्दुल रहीस अहमद, सुभाष बाबू, सूरजपाल, प्रदीप कुमार सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

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