Badaun News: बिल्सी में नशामुक्त भारत की शपथ ली
Badaun News: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान प्रधानमंत्री की बात सुनतीं छात्रायें, मौजूद स्टाफ।कर स्वस्थ, जागरूक और सशक्त भारत के निर्माण के लिए प्रेर
Badaun News: बिल्सी। महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. पंकज कुमार सिंह ने की। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे की बुराइयों से दूर रखकर स्वस्थ, जागरूक और सशक्त भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करना रहा। इस दौरान छात्र-छात्राओं एवं महाविद्यालय के समस्त स्टाफ ने नशामुक्त भारत की शपथ ली और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प दोहराया। डा. शाहबुद्दीन अली खान, अब्दुल रईस खान, सुभाष बाबू, प्रदीप कुमार, सूरज पाल सहित महाविद्यालय का समस्त स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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