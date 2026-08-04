Badaun News: ऑटो चालक को नशीला पदार्थ पिलाकर ऑटो लूटने का आरोप

Badaun News: बिसौली, संवाददाता। ऑटो चालक को नशीला पदार्थ पिलाकर ऑटो रिक्शा लूटने का मामला सामने आया है। चालक बेहोशी की हालत में झील किनारे मिला, जबकि उसका ऑटो गायब था। परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई और ऑटो बरामद करने की मांग की है। मामला बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव परसिया का है। यहां के रहने वाले सुनील पुत्र भीकम 2 अगस्त की सुबह ऑटो रिक्शा लेकर कुछ सवारियों को बिसौली छोड़ने निकले थे। देर शाम तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। इसी दौरान जानकारी मिली कि मैथरा गांव की झील के पास वह घायल और बेहोशी की हालत में पड़े हैं।

परिजन उन्हें इलाज के लिए बिसौली लेकर पहुंचे। रास्ते में होश आने पर सुनील ने बताया कि दो लोगों ने उनका ऑटो सैदपुर जाने के लिए बुक किया था। रास्ते में दोनों ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिसके बाद वह बेहोश हो गए।सुनील के परिजनों का कहना है कि होश आने के बाद भी उनका ऑटो रिक्शा नहीं मिला। घटना के बाद से चालक की हालत सामान्य नहीं है। परिजनों ने प्रभारी निरीक्षक को शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, ऑटो रिक्शा बरामद करने और सुरक्षा देने की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक कमलेश मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।