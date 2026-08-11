Badaun News: पूर्व बसपा विधायक के बेटे पर युवती ने दर्ज कराया जानलेवा हमले का मुकदमा

Badaun News: अलापुर, संवाददाता (बदायूं)। पूर्व बसपा विधायक के बेटे पर एक युवती ने जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। युवती की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती का आरोप है कि घर बुलाने के बाद आरोपी ने उसके गले में दुपट्टा कसकर जान से मारने की कोशिश की और मुंह में जहरीला पदार्थ डाल दिया। पूर्व विधायक मुस्लिम खां ने मामले में कुछ भी बोलने से मना किया है। पुलिस को दी तहरीर में युवती ने बताया कि वह अलापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। उसके माता-पिता बचपन में रोजगार के सिलसिले में मुंबई चले गए थे, तब से बाद वह भी वहीं रहने लगी।

करीब एक वर्ष पहले ककराला निवासी पूर्व बसपा विधायक मुस्लिम खां के बेटे अबुजर खां से फेसबुक के माध्यम से उसकी पहचान हुई। युवती के अनुसार, इसके बाद अबुजर करीब दो महीने तक मुंबई में उसके साथ रहा। आरोप है कि इस दौरान उसने युवती की मां पर दबाव बनाकर ककराला स्थित मकान की चाबी ले ली और वहां रखा गृहस्थी का सामान भी ले आया। आरोप है कि अबुजर ने उसे शादी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद वह उसके साथ पति-पत्नी की तरह रहने लगी।तहरीर में युवती ने बताया कि चार अगस्त की रात करीब नौ बजे वह पड़ोस में रिश्तेदार के घर बैठी थी। इसी दौरान अबुजर का फोन आया और उसने उसे तुरंत घर आने को कहा। युवती के अनुसार, घर पहुंचने पर अबुजर ने उसके गले में दुपट्टा कसकर जान से मारने का प्रयास किया और उसके मुंह में जहरीला पदार्थ डाल दिया इससे वह बेहोश हो गई। रिश्तेदारों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। एसएचओ माधव सिंह बिष्ट ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है।