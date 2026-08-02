Badaun News: कांवड़ रूट पर डंपर ने एंबुलेंस को मारी टक्कर, वृद्धा की मौत

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। बरेली रेफर की गई मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस कांवड़ रूट पर डंपर से टकरा गई। हादसे में एंबुलेंस में सवार वृद्धा की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को दूसरी एंबुलेंस से बरेली भेजकर डंपर को कब्जे में ले लिया। बिनावर थाना क्षेत्र में बरेली-मथुरा हाईवे पर गांव घटपुरी के पास कांवड मार्ग पर शनिवार शाम यह हादसा हुआ। बदायूं मेडिकल कॉलेज से बेहतर इलाज के लिए सिविल लाइंस कोतवाली के खेड़ नवादा की रहने वाली 60 वर्षीय शारदा देवी पत्नी गोपी चंद को एंबुलेंस से बरेली ले जाया जा रहा था।

एंबुलेंस जैसे ही घटपुरी के पास पहुंची, तभी कांवड़ मार्ग पर पहुंचे एक डंपर ने उसमें टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी तेज थी कि स्टेचर पर लेटी शारदा देवी एंबुलेंस से बाहर सड़क पर जा गिरीं। हादसे में उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत कार्य शुरू कराया।हादसे में शारदा देवी के पुत्र दुर्गेश, दामाद प्रवेश कुमार निवासी कुंवरगांव, बेटी पूनम, सुनीता निवासी खेड़ा बुजुर्ग थाना सिविल लाइन तथा एंबुलेंस चालक अशोक निवासी सम्राट नगर घायल हो गए। पुलिस ने दूसरी एंबुलेंस की व्यवस्था कर सभी घायलों को इलाज के लिए बरेली के हायर सेंटर भेजा। हादसे के बाद कुछ देर के लिए हाईवे पर जाम लग गया, जिसे पुलिस ने खुलवाया। प्रभारी निरीक्षक नीरज मलिक ने बताया कि डंपर और उसके चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है। सीयूजी नंबर पर कॉल रिसीव न होने के संबंध में उन्होंने नेटवर्क समस्या की बात कही।