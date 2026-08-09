Badaun News: अलापुर नगर पंचायत की चेयरमैन हुमा बी पद से बर्खास्त अलापुर नगर पंचायत की चेयरमैन हुमा बी पद से बर्खास्तअलापुर नगर पंचायत की चेयरमैन हुमा बी पद से बर्खास्त

Badaun News: अलापुर नगर पंचायत की चेयरमैन हुमा बी पद से बर्खास्तवित्तीय अनियमितता संग विभिन्न शिकातयों पर कार्रवाईआउटसोर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति, फर्जी निविदा की

Badaun News: अलापुर, संवाददाता। शासन ने अलापुर नगर पंचायत की चेयरमैन हुमा बी के लिये पद से बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही उप चुनाव न होने तक अध्यक्ष नगर पंचायत के वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग डीएम के लिये दिया है। डीएम चाहें तो मजिस्ट्रेट नामित कर सकते हैं। सभासद अल्ताफ हुसैन समेत नौ अन्य लोगों ने चेयरमैन हुमा बी की लिखित शिकायत डीएम, कमिश्नर के अलावा शासन में की गयी थी। शिकायत में मानक से अधिक आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति, फर्जी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से धन के आहरण, डीजल की खरीद, ट्रैक्टर-ट्रॉली की मरम्मत के नाम पर फर्जी कोटेशन के जरिये धन निकासी सहित कई अनियमितताओं के आरोप लगाये गये थे।

शिकायतकर्ताओं की शिकायतें शिकायतकर्ताओं ने हैंडपंप एवं रिबोर के कार्य केवल कागजों पर किये जाने, कमीशनखोरी, जेम पोर्टल पर अनावश्यक खरीदारी करने, नगर पंचायत की सीमा से बाहर स्ट्रीट लाइट लगाये जाने एवं निविदाओं का नियमानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं कराने सहित अन्य मामलों की भी शिकायत की थी

जांच की प्रक्रिया चेयरमैन पर लगाये गये आरोपों की जांच आयुक्त बरेली द्वारा करायी गयी। तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा की गयी जांच में चेयरमैन पर प्रथम दृष्टा लगे गये आरोप सही पाये गये। इसके बाद कमेटी ने जांच रिपोर्ट आयुक्त को दी। आयुक्त के पत्र के क्रम में डीएम द्वारा चेयरमैन को पक्ष रखने को नोटिस दिया गया, लेकिन चेयरमैन की ओर कोई संतोष जनक जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद डीएम ने चेयरमैन पर कार्रवाई की संस्तुति कर दी। डीएम की संस्तुति के बाद आयुक्त ने शासन को रिपोर्ट भेज दी। शासन ने रिपोर्ट के आधार पर चेयरमैन को पद से बर्खास्त कर दिया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव पी गुरुप्रसाद की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। जारी आदेश में हुमा बी को चेयरमैन पद से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया गया है।

राजनीतिक साजिश का आरोप चेयरमैन ने कार्रवाई को बताया राजनीतिक साजिश

चेयरमैन हुमा फईम बी ने कहा कि उन्हें सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि शासन ने उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की है, लेकिन अभी तक कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। यदि वास्तव में पद से हटाने की कार्रवाई की गई है तो मेरे साथ-साथ अलापुर नगर की जनता के साथ भी अन्याय है। इसके खिलाफ न्यायालय की शरण लेंगे। हुमा बी ने कहा कि इससे पहले भी मेरी शक्तियां सीज की गई थीं, लेकिन न्यायालय द्वारा मेरी वित्तीय शक्तियां बहाल कर दी गई थीं। मेरे साथ राजनीतिक साजिश हुयी है। मुझे न्यायालय पर पूरा विश्वास है और वहां से मुझे न्याय मिलेगा। लिखित आदेश प्राप्त होने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई करेंगे।