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Badaun News: अखिलेश की एक झलक पाने को उमड़ा जनसैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: अखिलेश की एक झलक पाने को उमड़ा जनसैलाबअखिलेश की एक झलक पाने को उमड़ा जनसैलाबअखिलेश की एक झलक पाने को उमड़ा जनसैलाबअखिलेश की एक झलक पाने को उमड़ा जनसैल

Badaun News: अखिलेश की एक झलक पाने को उमड़ा जनसैलाब

Badaun News: बदायूं। अखिलेश यादव की एक झलक पाने के लिए समर्थकों और युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम स्थल के बाहर सड़क पर देर तक लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। बड़ी संख्या में लोग आसपास के मकानों की छतों पर चढ़कर उनके आने का इंतजार करते रहे। जैसे ही उनका काफिला पहुंचा, समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी कर स्वागत किया। पूरे क्षेत्र में मेले जैसा माहौल रहा, जबकि भीड़ को व्यवस्थित रखने में पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को लगातार मशक्कत करनी पड़ी। अखिलेश के काफिले से लगा जाम, छूटा पसीना

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कार्यक्रम के दौरान जाम

अखिलेश यादव के कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़ और उनके काफिले के पहुंचने के दौरान आसपास की सड़कों पर लंबा जाम लग गया। वाहनों की कतारें दूर तक लगने से राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए पुलिसकर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। काफी देर की कोशिशों के बाद पुलिस ने वाहनों को धीरे-धीरे निकालकर यातायात सामान्य कराया। कार्यक्रम समाप्त होने तक क्षेत्र में रुक-रुक कर जाम की स्थिति बनी रही।

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श्रद्धांजलि और मीडिया से बातचीत

भीड़ का अभिवादन कर श्रद्धांजलि दी, फिर रूबरू

कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर अखिलेश यादव ने पहले बाहर मौजूद समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने दिवंगत पूर्व मंत्री ओमकार सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम पूरा होने के बाद वह मीडिया से रूबरू हुए और विभिन्न राजनीतिक व समसामयिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही।

प्राकृतिक क्षति

काफिले की भीड़ में हाईवे किनारे लगे पौधे भी हुए क्षतिग्रस्त

अखिलेश यादव के आगमन के दौरान उमड़ी भारी भीड़ का असर हाईवे किनारे लगे पौधों पर भी दिखाई दिया। कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने और लौटने के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक सड़क किनारे लगे छोटे पौधों के ऊपर से निकल गए, जिससे कई पौधे क्षतिग्रस्त हो गए। भीड़ के दबाव के चलते पौधों की सुरक्षा व्यवस्था भी बेअसर रही। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सड़क किनारे कई स्थानों पर पौधे टूटे और झुके हुए दिखाई दिए।

सामान्य प्रश्न

अखिलेश यादव के कार्यक्रम में कितने समर्थक मौजूद थे?
कार्यक्रम में भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे।
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