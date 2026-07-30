Badaun News: दहगवां चौराहे पर राव फार्म हाउस पहुंचे अखिलेश यादव
Badaun News: बदायूं में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दहगवां चौराहे पर पूर्व मंत्री ओमकार सिंह यादव की श्रद्धांजलि अर्पित की। ओमकार सिंह का निधन सहसवान विधायक बृजेश के पिता होने के कारण हुआ था। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अखिलेश यादव का विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया।
Badaun News: बदायूं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार को दहगवां चौराहे पर राव फार्म हाउस पहुंचे। वे पांच बार के विधायक रहे व पूर्व मंत्री स्व:ओमकार सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सहसवान विधायक बृजेश के पिता पूर्व विधायक ओमकार सिंह का निधन हुआ था। ब्रह्मभोज कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल होंगे। लखनऊ से सड़क मार्ग से दो घंटे लेट बदायूं पहुंचे अखिलेश यादव का जगह-जगह स्वागत किया गया।
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