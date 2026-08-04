Badaun News: अगोल में कछुआ निकला, गांव के तालाब में सुरक्षित छोड़ा
Badaun News: क्षेत्र के गांव अगोल में सोमवार को एक दुर्लभ प्रजाति का कछुआ मिलने से ग्रामीणों में कौतूहल का माहौल बन गया। कछुआ की पीठ पर अंग्रेजी के अक्षरों जैसे नि
Badaun News: बिल्सी। क्षेत्र के गांव अगोल में सोमवार को एक दुर्लभ प्रजाति का कछुआ मिलने से ग्रामीणों में कौतूहल का माहौल बन गया। कछुआ की पीठ पर अंग्रेजी के अक्षरों जैसे निशान दिखाई देने का दावा ग्रामीणों की ओर से किया जा रहा था। सूचना फैलते ही उसे देखने के लिये आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। मामले की जानकारी मिलने पर वन विभाग ने जांच के लिये टीम दी। गांव निवासी वीरू पुत्र ओमपाल ने बताया कि वह रात में खेत पर फसल की रखवाली के लिये घर से निकल रहे थे। इसी दौरान घर के पास उन्हें एक कछुआ रेंगता हुआ दिखाई दिया।
वह उसे सुरक्षित उठाकर घर ले आये। सुबह जब लोगों ने उसकी पीठ पर बने निशानों को देखा तो गांव में इसकी चर्चा फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण उसे देखने पहुंचने लगे। सूचना मिलने पर वन विभाग भी सक्रिय हो गया। वन दारोगा विजय सिंह ने टीम भेजकर कछुआ को ग्रामीणों से कब्जे में लेकर सुरक्षित एवं स्वस्थ अवस्था में गांव के तालाब में छुड़वा दिया। टीम ने कछुआ के सामान्य प्रजाति के होने की पुष्टि की।
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