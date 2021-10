जिले में 2,765 को लगी कोरोना वैक्सीन

बदायूं। जिले में शनिवार को भी कोरोना टीकाकरण जारी रहा है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. मोहम्मद असलम ने बताया कि जिले में शनिवार को 58 केंद्रों पर टीकाकरण कराया गया है।

कहा कि शनिवार होने की वजह से केवल दूसरी डोज ही लगाई गई है वहीं जिले में कम केंद्रों पर ही टीकाकरण रहा है। इसलिये पूरे जिले में केवल 2765 को ही कोरोना की वैक्सीन लग पाई है। जिला महिला एवं पुरुष अस्पताल में तो सन्नाटा पसरा रहा है।

2,765 got corona vaccine in the district