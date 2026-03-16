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बदायूं डबल मर्डर में एक्शन में योगी सरकार, बुलडोजर चलाने की तैयारी, नोटिस जारी

Mar 16, 2026 06:46 am ISTYogesh Yadav बदायूं, वरिष्ठ संवाददाता
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बदायूं डबल मर्डर में योगी सरकार ने एसपी समेत कई अफसरों पर एक्शन के बाद अब बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। एचपीसीएल प्लांट के दो अफसरों की हत्या के आरोपी अजय प्रताप सिंह की अवैध रूप से बनाई गई 6 दुकानों के ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया गया है।

बदायूं डबल मर्डर में एक्शन में योगी सरकार, बुलडोजर चलाने की तैयारी, नोटिस जारी

Badaun News: बदायूं डबल मर्डर में सीएम योगी की सख्ती का असर साफ दिख रहा है। एसपी समेत कई अफसरों पर एक्शन के बाद अब बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। सैजनी स्थित एचपीसीएल प्लांट के दो अफसरों की हत्या के आरोपी अजय प्रताप सिंह के सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई छह अवैध दुकानों को ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। हत्यारोपी को एनकाउंटर के बाद पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं, कंपनी प्रबंधन ने हत्याकांड के बाद से बंद सीबीजी प्लांट को दोबारा शुरू कराने की कवायद तेज कर दी है।

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डीजीएम सुधीर गुप्ता और डिप्टी मैनेजर हर्षित मिश्रा की हत्या के मामले में आरोपी अजय प्रताप सिंह के जेल भेजे जाने के बाद पुलिस और प्रशासन ने उसके अवैध कब्जों की जांच शुरू की थी। राजस्व विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर अतिक्रमण कर बनाई गई छह दुकानों की नपाई कराई और अवैध कब्जे की सीमा तय की। नपाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एसडीएम की ओर से ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने दुकानों को पहले ही खाली करा लिया है।

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प्लांट दोबारा शुरू कराने के लिए रविवार को भी हुई बैठक

दोहरे हत्याकांड के बाद बंद पड़े सीबीजी प्लांट को फिर से शुरू कराने की कवायद भी तेज हो गई है। रविवार को भी अहमदाबाद में एचपीसीएल और सोपान कंपनी के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। माना जा रहा है कि एक-दो दिन के भीतर प्लांट का संचालन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। 12 मार्च को हुई घटना के बाद से अधिकारियों और कर्मचारियों में दहशत के चलते प्लांट बंद कर दिया गया था और रविवार को भी लगातार चौथे दिन प्लांट बंद रहा।

चौकी निर्माण को एक बीघा जमीन चिह्नित

प्लांट और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस चौकी स्थापित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने प्लांट के समीप ग्राम समाज की एक बीघा जमीन चिह्नित की है, जिसे पुलिस विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। एसएसपी ने नवसृजित चौकी के लिए फिलहाल दो उपनिरीक्षकों और आठ पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी है।

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पुलिस को चकमा देकर हर्षित के घर पहुंचे कांग्रेसी

पीलीभीत के पूरनपुर निवासी और एचपीसीएल प्लांट में डिप्टी मैनेजर रहे हर्षित मिश्रा के परिजनों से मिलने के लिए कांग्रेस ने 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गठित किया था। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन ने रविवार को कई कांग्रेसी नेताओं को नजरबंद कर दिया। इसके बावजूद पीलीभीत के कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरप्रीत सिंह चब्बा अपने पांच सहयोगियों के साथ पुलिस को चकमा देकर हर्षित के घर पहुंच गए। उन्होंने परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए संघर्ष करने की बात कही। साथ ही पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए।

दातागंज एसडीएम धर्मेंद्र सिंह के अनुसार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों के ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। वहीं, प्लांट संचालन को लेकर एचपीसीएल और सोपान कंपनी के अधिकारियों की अहमदाबाद में बैठक हुई है। एक-दो दिन में प्लांट का संचालन शुरू होने की उम्मीद है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

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