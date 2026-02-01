फेसबुकिया प्यार के चक्कर में पाकिस्तानी जेल में बंद बादल, रिहाई के लिए पिता ने सांसद से लगाई गुहार

संक्षेप: पाकिस्तान की जेल में बंद बादल बाबू की रिहाई की मांग को लेकर उसके पिता ने सांसद सतीश गौतम से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि सांसद ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है, जिसे डाक के माध्यम से भेजा गया है। साथ ही पिता जल्द ही नई दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास में भी जाएंगे।

पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद बादल बाबू की रिहाई की मांग को लेकर शनिवार को उसके पिता किरपाल सिंह ने सांसद सतीश गौतम से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि सांसद ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है, जिसे डाक के माध्यम से भेजा गया है। साथ ही पिता जल्द ही नई दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास में भी जाएंगे। वहां बेटे को वापस लाने की गुहार लगाएंगे।

बरला के गांव खिटकारी के रहने वाले बादल बाबू ने फेसबुक पर एक युवती से दोस्ती के बाद उसके प्यार में सीमा पार की थी। 27 दिसंबर 2024 को वह पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ। 30 अप्रैल को उसे एक साल कैद की सजा सुनाई गई, तभी से वह लाहौर जेल में है। उसके केस की पैरवी करांची के अधिवक्ता फियाज रामे अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालकर केस के बारे में साझा करते हैं। एक महीने पहले उन्होंने बताया था कि बादल ने सजा पूरी कर ली है। लेकिन, पांच हजार रुपये का जुर्माना नहीं भर पाने के चलते वह अतिरिक्त सजा काट रहा है।

इसके बाद बादल के पिता किरपाल सिंह ने डीएम, एडीएम सिटी के समक्ष गुहार लगाई। शनिवार को किरपाल सिंह सांसद कार्यालय पहुंचे। वहां सांसद के समक्ष मांग रखी कि उनके बेटे को वापस लाया जाए। कहा कि वह जुर्माना भरने को तैयार हैं, मगर रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि रकम वहां तक कैसे पहुंचेगी। सांसद ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह विदेश मंत्रालय में बात करके बादल को वापस लाने के प्रयास करेंगे। इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्रालय को पत्र भेज दिया है।