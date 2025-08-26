खराब मौसम ने बढ़ाई मुश्किल: दिल्ली के बजाय लखनऊ में उतारा गया प्लेन, खत्म होने वाला था फ्यूल

इस विमान को काफी देर तक हवा में चक्कर काटने पड़े। फ्लाइट कैप्टन ने 500 किलोमीटर की दूरी पर नजदीकी एयरपोर्ट लखनऊ के एटीसी से मदद मांगी। तुरंत विमान के लिए रनवे को खाली रखने का निर्देश दिया गया। करीब दिन में 2:30 बजे यह विमान लखनऊ एयरपोर्ट उतरा।

Emergency Landing: दिल्ली में मौसम खराब होने की वजह से एयर इंडिया की एक फ्लाइट लखनऊ में उतारनी पड़ी। आसमान में चक्कर काटते हुए विमान का ईंधन खत्म होने के करीब पहुंच गया था। ऐसे में कोलकाता से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट कैप्टन ने लखनऊ एटीसी से मदद मांगी। इसके बाद इस विमान को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया। करीब डेढ़ घंटे रुकने के बाद विमान दिल्ली के लिए रवाना हुआ।

एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 2770 कोलकाता से 12:35 बजे उड़ान भरती है। इसका दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने का समय दिन के 3:15 बजे है। मंगलवार को यह फ्लाइट 12:35 पर ही कोलकाता से रवाना हुई। दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचने के बाद भी विमान उतर नहीं पाया। एयरलाइंस सूत्रों के अनुसार दिल्ली में मौसम खराब था।

ऐसे में विमान को काफी देर तक हवा में चक्कर काटने पड़े। इसके बाद फ्लाइट कैप्टन ने 500 किलोमीटर की दूरी पर नजदीकी एयरपोर्ट लखनऊ के एटीसी से मदद मांगी। तुरंत विमान के लिए रनवे को खाली रखने का निर्देश दिया गया। करीब दिन में 2:30 बजे यह विमान लखनऊ एयरपोर्ट उतरा।

इस बीच दिल्ली का मौसम ठीक हो चुका था और फ्लाइटों का संचालन भी सामान्य हो गया था। करीब 145 यात्रियों को लेकर चली फ्लाइट एआई 2770 ईंधन भरवाने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गई। जब तक विमान लखनऊ में रहा तब तक यात्री विमान में ही बैठे रहे।