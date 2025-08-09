पति के सामने पत्नी को किया बैड टच, अगवा करने की कोशिश; बीच सड़क मची चीख-पुकार

23 जुलाई की रात 11 बजे पति के साथ ऑटो से आ रही थी। इसी दौरान रास्ते में रुककर वह दुकान से सामान लेने लगी। तभी वहां पहले से खड़े चार से पांच अन्य लोगों ने अश्लील कमेंट कर छेड़खानी की। पति के विरोध करने पर उन्हें पीटा। उन्हें बचाने पर आरोपितों ने बैड टच कर एक घर के अंदर घसीटकर ले जाने का प्रयास किया।

यूपी के कानपुर के ग्वालटोली में शोहदों ने हद कर दी। पति संग जा रही महिला से अश्लील कमेंट कर बैड टच किया। उसे खींचकर अगवा करने का प्रयास किया। विरोध जताने पर पति, देवर और सास को बीच सड़क बेरहमी से पीटा। शोर-शराबा सुन राहगीरों की भीड़ लगने पर आरोपी धमकी देकर भाग निकले। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 12 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज की।

अहिराना की रहने वाली महिला का कहना है कि 23 जुलाई की रात 11 बजे पति के साथ ऑटो से आ रही थी। घर के पास स्थित दुकान से सामान लेने लगी। इस दौरान वहां पहले से खड़े निन्नी यादव, बिहारी, सूरज, फूलचंद्र समेत चार से पांच अन्य लोगों ने अश्लील कमेंट कर छेड़खानी की। पति के विरोध करने पर उन्हें पीटा। उन्हें बचाने पर आरोपितों ने बैड टच कर एक घर के अंदर घसीटकर ले जाने का प्रयास किया।

शोर-शराबा देवर सास आईं तो आरोपितों ने उन्हें भी बीच सड़क बेरहमी से पीटा। आरोपियों की करतूत घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 12 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया। थाना प्रभारी अमान सिंह ने बताया कि पीड़ता ने आईजीआरएस के माध्यम शिकायत की थी। जिसको संज्ञान में लेकर अब चार नामजद व चार से पांच अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।