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स्कूल में छात्राओं से बैड टच, गुस्साए परिवारवालों ने हेडमास्टर को पीटा

Ajay Singh संवाददाता, बुलंदशहर
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प्राथमिक विद्यालय शेखूपुर रौरा से पढ़ाई पूरी कर पास के गांव जटवाई के विद्यालय में प्रवेश लेने वाली छह से ज्यादा छात्राओं ने अपने परिजनों को हेडमास्टर की कथित हरकतों के बारे में बताया। बच्चियों की बात सुनकर उनके परिवारवाले आक्रोशित हो गए। वे गुस्से में विद्यालय पहुंच गए। 

स्कूल में छात्राओं से बैड टच, गुस्साए परिवारवालों ने हेडमास्टर को पीटा

UP News : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गांव शेखूपुर रौरा स्थित प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर नाबालिग छात्राओं से अश्लील हरकत और बैड टच करने का आरोप लगा है। गुस्साए परिजनों ने स्कूल जाकर आरोपी प्रधानाध्यापक की पिटाई कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पिटाई का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

प्राथमिक विद्यालय शेखूपुर रौरा से पढ़ाई पूरी कर पास के गांव जटवाई के विद्यालय में प्रवेश लेने वाली छह से ज्यादा छात्राओं ने अपने परिजनों को प्रधानाध्यापक की कथित हरकतों के बारे में बताया। बच्चियों की बात सुनकर परिजन आक्रोशित हो गए और मंगलवार को विद्यालय पहुंच गए। गुस्साए परिजनों ने स्कूल परिसर में प्रधानाध्यापक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी।

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आरोप है कि स्कूल स्टाफ और गांव के कुछ लोगों ने आरोपी प्रधानाध्यापक को मौके से भगा दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और छात्राओं के परिजन कोतवाली पहुंच गए। परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। आरोपी प्रधानाध्यापक प्राथमिक शिक्षक संघ का ब्लॉक अध्यक्ष बताया गया है।

क्या बोली पुलिस

एसपी ग्रामीण अंतरिक्ष जैन के मुताबिक परिवारीजनों की तहरीर पर आरोपी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी प्रधानाध्यापक को शीघ्र हिरासत में लेकर अन्य बिंदुओं पर जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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बीएसए की बात

बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) डॉ.लक्ष्मीकांत पांडेय ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी को मामले की जांच सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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