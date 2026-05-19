स्कूल में छात्राओं से बैड टच, गुस्साए परिवारवालों ने हेडमास्टर को पीटा

प्राथमिक विद्यालय शेखूपुर रौरा से पढ़ाई पूरी कर पास के गांव जटवाई के विद्यालय में प्रवेश लेने वाली छह से ज्यादा छात्राओं ने अपने परिजनों को हेडमास्टर की कथित हरकतों के बारे में बताया। बच्चियों की बात सुनकर उनके परिवारवाले आक्रोशित हो गए। वे गुस्से में विद्यालय पहुंच गए।

UP News : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गांव शेखूपुर रौरा स्थित प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर नाबालिग छात्राओं से अश्लील हरकत और बैड टच करने का आरोप लगा है। गुस्साए परिजनों ने स्कूल जाकर आरोपी प्रधानाध्यापक की पिटाई कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पिटाई का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

प्राथमिक विद्यालय शेखूपुर रौरा से पढ़ाई पूरी कर पास के गांव जटवाई के विद्यालय में प्रवेश लेने वाली छह से ज्यादा छात्राओं ने अपने परिजनों को प्रधानाध्यापक की कथित हरकतों के बारे में बताया। बच्चियों की बात सुनकर परिजन आक्रोशित हो गए और मंगलवार को विद्यालय पहुंच गए। गुस्साए परिजनों ने स्कूल परिसर में प्रधानाध्यापक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी।

आरोप है कि स्कूल स्टाफ और गांव के कुछ लोगों ने आरोपी प्रधानाध्यापक को मौके से भगा दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और छात्राओं के परिजन कोतवाली पहुंच गए। परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। आरोपी प्रधानाध्यापक प्राथमिक शिक्षक संघ का ब्लॉक अध्यक्ष बताया गया है।

क्या बोली पुलिस एसपी ग्रामीण अंतरिक्ष जैन के मुताबिक परिवारीजनों की तहरीर पर आरोपी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी प्रधानाध्यापक को शीघ्र हिरासत में लेकर अन्य बिंदुओं पर जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।