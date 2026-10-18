सरकारी अस्पताल में बैड टच, महिला कर्मचारी ने पूर्व MOIC पर दर्ज कराई एफआईआर

मथुरा के एक सरकारी अस्पताल में महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ बैड टच का मामला सामने आया है। महिला कर्मचारी का आरोप है कि उन्हें परेशान करने के लिए ड्यूटी के दौरान अन्य स्टाफ को हटाकर अकेला रखा जाने लगा। इसी दौरान चिकित्सक ने गलत नीयत से उन्हें अनुचित तरीके से छुआ।

मथुरा, हिन्दुस्तान संवाद। उत्तर प्रदेश के मथुरा के बरसाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) तैनात संविदा एक महिला स्वास्थ्य कर्मी ने तत्कालीन एमओआईसी (Medical Officer in-Charge) पर व्हाट्सएप पर अश्लील संदेश भेजने, नौकरी से हटाने की धमकी देने और ड्यूटी के दौरान छेड़छाड़ और अनुचित स्पर्श (Bad Touch) करने के आरोप लगाए हैं। महिला कर्मचारी ने एमओआईसी द्वारा कथित रूप से बैड टच किए जाने की शिकायत अपने पति से की। इसके बाद वाट्सएप संदेशों का स्क्रीनशॉट सुरक्षित किया। उधर, महिला कर्मचारी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पूर्व एमओआईसी ने कहा है कि उनके खिलाफ गलत इल्जाम लगाए गए हैं। वह पूरी तरह निर्दोष हैं। एफआईआर झूठी और बेबुनियाद है। एसएसपी के निर्देश पर थाना बरसाना पुलिस ने आरोपी चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हाईवे सिटी निवासी महिला कर्मी ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि कुछ महीने पहले स्थानांतरण के तहत उनकी तैनाती सीएचसी बरसाना में हुई थी। आरोप है कि तैनाती के कुछ दिन बाद तत्कालीन एमओआईसी (वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी वृंदावन) उन्हें व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक संदेश भेजने लगे और बाद में डिलीट कर देते थे। विरोध करने और शादीशुदा होने की बात कहकर ऐसे संदेश न भेजने को कहने पर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा।

महिला कर्मी के अनुसार, परीक्षा के लिए अवकाश मांगने पर नौकरी से हटाने की धमकी दी गई। आरोप है कि उन्हें परेशान करने के लिए ड्यूटी के दौरान अन्य स्टाफ को हटाकर अकेला रखा जाने लगा। इसी दौरान चिकित्सक ने गलत नीयत से उन्हें अनुचित तरीके से छुआ। पीड़िता ने इसकी जानकारी पति को दी, जिसके बाद व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट सुरक्षित किए गए। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि सीएमओ कार्यालय में शिकायत करके लौटने के दौरान बरसाना सीएचसी के पास कुछ संदिग्ध लोगों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया। पुलिस के अनुसार, मुकदमा दर्ज कर साक्ष्यों और डिजिटल चैट के आधार पर जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।