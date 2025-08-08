बैड टच करते हैं, वॉशरूम तक पीछे आते हैं; स्कूल टीचर पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप

यूपी की राजधानी लखनऊ के एक प्राइवेट स्कूल के गणित के शिक्षक पर सातवीं की छात्र के साथ छेड़खानी का आरोप है। छात्रा ने टीचर उसे गलत तरीके से छूते हैं। वाॅशरूम जाने पर पीछा करते हैं।

लखनऊ में ठाकुरगंज स्थित प्राइवेट स्कूल में गणित के शिक्षक ने कक्षा सात की छात्रा के साथ छेड़खानी की है। गलत तरीके छूने का आरोप है। आरोप है कि वह 15 दिन से छात्रा को परेशान कर रहे हैं। वॉशरूम जाने पर शिक्षक अभद्र टिप्प्णी करते हुए उसके पीछे जाते हैं। स्कूल लेने आए पिता को छात्रा ने यह आपबीती बताई तो हंगामा मच गया। पिता ने ठाकुरगंज कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज चेक किए। आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया। पिता की तहरीर पर आरोपी शिक्षक मोहित मिश्रा व अन्य अज्ञात के खिलाफ ठाकुरगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

सआदतगंज निवासी छात्रा के पिता के मुताबिक 13 वर्षीय बेटी ठाकुरगंज स्थित निजी स्कूल में कक्षा सात में पढ़ती है। कुछ दिन से बेटी स्कूल आने के लिए जल्दी तैयार नहीं होती थी। पूछने पर वह कुछ बताती नहीं थी बस स्कूल न जाने की जिद करती थी। पिता के मुताबिक, गुरुवार सुबह स्कूल आई थी। दोपहर में छुट्टी होने पर बेटी को स्कूल लेने पहुंचे तो वह नहीं मिली। पूछताछ करने पर भी स्कूल प्रबंधन ने बेटी के बारे में कुछ नहीं बताया। करीब आधा घंटे इंतजार के बाद वह खोजते हुए अंदंर पुहंचे तो बेटी रो रही थी। बेटी ने बताया कि शिक्षक मोहित मिश्रा गलत व्यवहार करते हैं। कोतवाली इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह के मुताबिक आरोपी शिक्षक मोहित व अज्ञात के खिलाफ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम व धमकाने समेत अन्य धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।