इस जिले के दो लाख से ज्यादा किसानों के लिए बुरी खबर, नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ

संक्षेप: गाजीपुर के चार लाख 76 हजार किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए विभाग में पंजीयन कराए है। जिसके बाद विभागीय अधिकारियों ने किसानों को जागरूक करते हुए बताया था कि फार्मर रजिस्ट्री कराने के बाद ही किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा।

यूपी के गाजीपुर में किसान फार्मर रजिस्ट्री कराने में रूची नहीं ले रहे है। कई कवायद के बाद भी अबतक 45.17 प्रतिशत किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराया है। जबकि शत प्रतिशत किसानों से लगातार विभागीय अधिकारी फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए अपील कर रहे है। गाजीपुर के चार लाख 76 हजार किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए विभाग में पंजीयन कराए है। जिसके बाद विभागीय अधिकारियों ने किसानों को जागरूक करते हुए बताया था कि फार्मर रजिस्ट्री कराने के बाद ही किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा।

इसके लिए कृषि और राजस्व कर्मियों को लगाने के बाद भी 54.83 प्रतिशत किसानों ने ही अपनी फार्मर रजिस्ट्री कराई है। इसमें अब तक दो लाख 61 हजार 513 किसानों ने पंजीयन कराया है। जबकि दो लाख 14 हजार 487 किसानों ने पंजीकरण नहीं कराया है। शासन के निर्देशों को यदि सही माने तो जो किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराया है, उन किसानों को अब शासन की योजनाओं से हाथ धोना पड़ेगा।