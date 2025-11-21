इस जिले के दो लाख से ज्यादा किसानों के लिए बुरी खबर, नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ
यूपी के गाजीपुर में किसान फार्मर रजिस्ट्री कराने में रूची नहीं ले रहे है। कई कवायद के बाद भी अबतक 45.17 प्रतिशत किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराया है। जबकि शत प्रतिशत किसानों से लगातार विभागीय अधिकारी फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए अपील कर रहे है। गाजीपुर के चार लाख 76 हजार किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए विभाग में पंजीयन कराए है। जिसके बाद विभागीय अधिकारियों ने किसानों को जागरूक करते हुए बताया था कि फार्मर रजिस्ट्री कराने के बाद ही किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा।
इसके लिए कृषि और राजस्व कर्मियों को लगाने के बाद भी 54.83 प्रतिशत किसानों ने ही अपनी फार्मर रजिस्ट्री कराई है। इसमें अब तक दो लाख 61 हजार 513 किसानों ने पंजीयन कराया है। जबकि दो लाख 14 हजार 487 किसानों ने पंजीकरण नहीं कराया है। शासन के निर्देशों को यदि सही माने तो जो किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराया है, उन किसानों को अब शासन की योजनाओं से हाथ धोना पड़ेगा।
इन दस्तावेजें के साथ कराये फार्मर रजिस्ट्री
कृषि से जुड़ी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। इसके लिए किसान के पास आधार कार्ड, जमीन का विवरण (जमाबंदी) और अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। किसान यह पंजीकरण ऑनलाइन किसी जन सुविधा केंद्र या कृषि समन्वयक के पास जाकर करा सकते हैं। इसमें मूल रूप से आधार कार्ड, जमीन की नवीनतम, जमाबंदी (भू-अभिलेख), आधार से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य है। उप संभागीय प्रसार अधिकारी मुकेश सिंह ने बताया, अबतक 54.83 प्रतिशत किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री करा ली है। बचे हुए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जल्द ही शत प्रतिशत कार्य पूरा लिया जाएगा।