यूपी में योगी की कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया है। इस बैठक में फैसला हुआ है कि मुतवल्ली बनने के लिए अब स्नातक की डिग्री जरूरी होगी। उन्हें हिंदी-उर्दू और अंग्रेजी की भी जानकारी होनी चाहिए।

योगी कैबिनेट में फैसला हुआ है कि मुतवल्ली बनने के लिए अब स्नातक की डिग्री जरूरी होगी। उन्हें हिंदी-उर्दू और अंग्रेजी की भी जानकारी होनी चाहिए।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी में मुतवल्ली बनने के लिए अब स्नातक की डिग्री जरूरी होगी। उन्हें हिंदी-उर्दू और अंग्रेजी की भी जानकारी होनी चाहिए। बुधवार को योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियमावली नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है। ये प्रावधान उसी के तहत होने हैं। नियमावली में 41 प्रावधान हैं।

एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 (यथा संशोधित अधिनियम-2025) की धारा-109 के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को नियमावली बनाने के लिए अगस्त 2025 में मॉडल रूल्स जारी किए थे। इन्हीं मॉडल रूल्स के आधार पर बुधवार को नई नियमावली को मंजूरी दी गई है। नई व्यवस्था के मुताबिक मुतवल्लियों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया बदल जाएगी। पहले इनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में कोई व्यवस्था नहीं थी। मुतवल्ली हर साल एक मार्च या इसके पहले प्रस्तुत करेंगे। मुतवल्ली नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल निर्धारित की गई है। मुतवल्ली नियुक्त करने के लिए मिले आवेदन की जांच कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को करनी होगी।

इसके अलावा वक्फ बोर्डों के सीईओ भी अब संयुक्त सचिव के बजाय विशेष सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। इनकी नियुक्ति पांच साल से ज्यादा वक्त के लिए नहीं होगी। इसके आलवा सीईओ के न रहने पर अधिकतम छह महीने के लिए ही किसी को चार्ज दिया जा सकता है। सीईओ की एसीआर अध्यक्ष लिखेंगे।

वक्फ बोर्ड सदस्यों के लिए चुनाव खत्म, सरकार नामित करेगी पुरानी नियमावली के तहत वक्फ बोर्ड सदस्य चुनाव की प्रक्रिया से चुनकर आते थे। अब नई नियमावली के अस्तित्व में आने के बाद चुनाव की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। अब मुतवल्लियों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी।

राजस्व रिकॉर्ड में संपत्तियों का वक्फ के रूप में दर्ज होना जरूरी अब उन्हीं संपत्तियों को वक्फ के तौर पर माना जाएगा, जिनका रिकॉर्ड राजस्व अभिलेखों में भी वक्फ के तौर पर दर्ज होगा। अतिक्रम भी उन्हीं वक्फ संपत्तियों से हटाया जाएगा, जो राजस्व रिकॉर्ड में भी वक्फ के तौर पर दर्ज होंगी। अगर कोई संपत्ति वक्फ रिकॉर्ड में तो दर्ज है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है तो उसे वक्फ नहीं माना जाएगा।