सांसद रुचिवीरा और एसटी हसन की जंग में बेबी रानी मौर्य की एंट्री, पुरानी पोस्ट वायरल

यूपी में सपा सांसद रुचि वीरा और पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन के बीच चल रही सियासी जंग में भाजपा की वरिष्ठ नेता व कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की सोशल मीडिया पोस्ट की एंट्री हो गई है। हालांकि ये पोस्ट एक साल पुरानी बताई जा रही है।

मुरादाबाद, प्रमुख संवाददाता। सपा सांसद रुचि वीरा और पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन के बीच चल रही सियासी अदावत अब खुलकर सामने आ गई है। सांसद रुचि वीरा की ओर से डॉ. एसटी हसन को गद्दार कहे जाने के बाद अब इस विवाद में भाजपा की वरिष्ठ नेता व कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की सोशल मीडिया पोस्ट की एंट्री हो गई है। हालांकि ये पोस्ट एक साल पुरानी बताई जा रही है। मंगलवार को यह पोस्ट तेजी से वायरल हुई। इसके बाद नेताओं के बीच सियासी रिश्तों को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। इस पूरे विवाद पर पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन ने कहा कि चुनाव का समय है। ऐसे में सभी नेताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटना चाहिए। हां, इतना जरूर कहेंगे कि गद्दार कौन है, यह मुरादाबाद से लेकर बिजनौर तक के लोग भली-भांति जानते हैं। डॉ. एसटी हसन के इस बयान को रुचि वीरा के साथ चल रही उनकी सियासी तकरार के संदर्भ में देखा जा रहा है। एक ओर सांसद और पूर्व सांसद के बीच आरोप-प्रत्यारोप चर्चा में हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता की पुरानी पोस्ट सामने आने से विवाद ने नया राजनीतिक मोड़ मिल गया है।

वायरल पोस्ट में बेबी रानी मौर्या ने रुचिवीरा को बताया फाइटर वायरल पोस्ट में भाजपा नेता बेबी रानी मौर्य की ओर से सांसद रुचि वीरा की तारीफ करते हुए उन्हें फाइटर बताया गया है। पोस्ट में लिखा है...प्रिय रुचि वीरा जी सूचना मिली है कि आप परेशान हो... आपका मन व्यथित है... आपका दम घुट रहा है...पर मुझे अच्छा लगा कि आप ऐसे लोगों से लड़ रही हो, जिनके बारे में कहा जाता है कि हसन साहब कमाल के ‘आजम’ हैं। तीन पर्सनालिटी से लड़ना आसान नहीं है। फाइटर हो आप...जीतोगे भी आप ही। बस वही करना जो आपने बताया था। दिल और दिमाग में जो बात थी, उसे सही समय पर निर्णय में बदल देना। इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वायरल हो रही एक अन्य पोस्ट में दावा किया गया कि भाजपा नेता की ओर से सपा सांसद की तारीफ किया जाना कई सवाल खड़े करता है।

विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ी सियासी हलचल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों और नेताओं ने सक्रियता बढ़ा दी है। ऐसे में जिले के दो कद्दावर नेताओं की अदावत अब खुलकर सामने आ गई है। वायरल पोस्ट ने इस विवाद को और हवा दी है। देखना होगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों शीर्ष नेताओं को एक मंच पर लाने में कामयाब हो सकेगा।