यूपी में बेटी के जन्म पर ग्रैंड वेलकम, वैलून से सजी 13 स्कॉर्पियो के काफिले से पहुंची घर

संक्षेप: हमीरपुर में बेटी के जन्म पर एक परिवार ने ग्रैंड वेलकम किया। हाईवे पर एक साथ चल रहीं 13 स्कॉर्पियो के काफिले से बेटी के घर पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सभी गाड़ियां बैलून से सजी नजर आ रही हैं।

समाज में बेटियों को आज भी कुछ लोग अभिशाप ही मानते हैं। बेटी पैदा होने पर बहुओं को ताना सुनने को मिलते हैं और कुछ तो उन्हें मारपीट कर घर से भी निकाल देते हैं, लेकिन समाज में ऐसे भी लोग हैं जो बेटियों के जन्म को अपने और परिवार के लिए लक्ष्मी का अवतार मानकर उनके जन्म पर जश्न मनाते हैं। ऐसा ही एक नजारा यूपी के हमीरपुर में देखने को मिला है। यहां बेटी के जन्म पर एक परिवार ने ग्रैंड वेलकम किया। हाईवे पर एक साथ चल रहीं 13 स्कॉर्पियो के काफिले से बेटी के घर पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सभी गाड़ियां बैलून से सजी नजर आ रही हैं। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

मौदहा के फत्तेपुर मोहल्ला निवासी अंजुम परवेज उर्फ राजू के घर में स्पेलर (आटा चक्की और तेल पिराई) का कारखाना है। उनके पिता फौज से सेवानिवृत्त हुए हैं। राजू चार भाइयों में बड़े हैं और उनकी कोई बहन नहीं है। तीन अन्य भाइयों की अभी शादी नहीं हुई है। इनके परिवार में लंबे समय से एक बेटी की कमी थी। राजू की पत्नी निखहत गर्भवती हुईं तो परिवार में बेटी की मन्नत को लेकर दुआएं होने लगीं। मंगलवार को प्रसव पीड़ा होने पर निखहत को मौदहा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उन्होंने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। परिजनों को जैसे ही बेटी होने की खबर मिली वैसे ही उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा।