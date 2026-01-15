Hindustan Hindi News
यूपी में बेटी के जन्म पर ग्रैंड वेलकम, वैलून से सजी 13 स्कॉर्पियो के काफिले से पहुंची घर

हमीरपुर में बेटी के जन्म पर एक परिवार ने ग्रैंड वेलकम किया। हाईवे पर एक साथ चल रहीं 13 स्कॉर्पियो के काफिले से बेटी के घर पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सभी गाड़ियां बैलून से सजी नजर आ रही हैं।  

Jan 15, 2026 10:25 pm ISTDinesh Rathour हमीरपुर
समाज में बेटियों को आज भी कुछ लोग अभिशाप ही मानते हैं। बेटी पैदा होने पर बहुओं को ताना सुनने को मिलते हैं और कुछ तो उन्हें मारपीट कर घर से भी निकाल देते हैं, लेकिन समाज में ऐसे भी लोग हैं जो बेटियों के जन्म को अपने और परिवार के लिए लक्ष्मी का अवतार मानकर उनके जन्म पर जश्न मनाते हैं। ऐसा ही एक नजारा यूपी के हमीरपुर में देखने को मिला है। यहां बेटी के जन्म पर एक परिवार ने ग्रैंड वेलकम किया। हाईवे पर एक साथ चल रहीं 13 स्कॉर्पियो के काफिले से बेटी के घर पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सभी गाड़ियां बैलून से सजी नजर आ रही हैं। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

मौदहा के फत्तेपुर मोहल्ला निवासी अंजुम परवेज उर्फ राजू के घर में स्पेलर (आटा चक्की और तेल पिराई) का कारखाना है। उनके पिता फौज से सेवानिवृत्त हुए हैं। राजू चार भाइयों में बड़े हैं और उनकी कोई बहन नहीं है। तीन अन्य भाइयों की अभी शादी नहीं हुई है। इनके परिवार में लंबे समय से एक बेटी की कमी थी। राजू की पत्नी निखहत गर्भवती हुईं तो परिवार में बेटी की मन्नत को लेकर दुआएं होने लगीं। मंगलवार को प्रसव पीड़ा होने पर निखहत को मौदहा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उन्होंने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। परिजनों को जैसे ही बेटी होने की खबर मिली वैसे ही उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा।

जमकर मिठाइयां बांटी गईं। बेटी को घर लाने के लिए परिवार ने जो तैयारियां कीं उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। पिता ने 13 स्कॉर्पियो को बुक किया। सभी गाड़ियों को बैलून से सजाया गया। एक गाड़ी में बेटी को लेकर मां-पिता सवार हुए और शेष में अन्य रिश्तेदार। काफिले के आगे डीजे की गाड़ी चल रही थी। घर पहुंचने पर परिवार के तमाम लोगों ने बेटी का स्वागत किया। बेटी का ऐसा स्वागत देखकर प्रसव कराने वाली डॉ.अंशू मिश्रा ने भी खुशी जाहिर की और कहा कि इस तरह की सोच से समाज में व्यापक असर पड़ता है।

