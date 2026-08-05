साबरमती एक्सप्रेस में गूंजी किलकारी, चलती ट्रेन में दर्द उठने के बाद पहुंची मेडिकल टीम
यूपी के आगरा में चलती ट्रेन में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। लेबर पेन उठने पर रेलवे तक पहुंची सूचना के बाद ट्रेन और स्टेशन पर पहुंची टीमों की मदद से सुरक्षित प्रसव हुआ और मां-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।
साबरमती-आगरा एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक गर्भवती महिला ने चलती ट्रेन में स्वस्थ शिशु को जन्म दिया है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर रेलवे की त्वरित कार्रवाई और मेडिकल टीम की तत्परता से मां और नवजात दोनों सुरक्षित हैं। फर्रुखाबाद निवासी महिला अपने परिवार के साथ गाड़ी संख्या 12548 साबरमती-आगरा एक्सप्रेस के एस-2 कोच में यात्रा कर रही थीं। रास्ते में उन्हें अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। रेल मदद पर सूचना मिलते ही रेलवे ने तत्काल संबंधित टिकट जांच कर्मचारी को कोच में भेजा। साथ ही आगरा कैंट स्टेशन पर मेडिकल टीम को तैयार रहने के निर्देश दिए गए।
ट्रेन के कोच में गूंजी नवजात की किलकारी
ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही महिला ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे दिया। कोच में नवजात की किलकारी गूंजते ही खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ देर पहले तक तनाव और चिंता में बैठे यात्रियों के चेहरे पर खुशी की दिखाई देने लगी। एक तरफ मां सुरक्षित थी तो दूसरी तरफ रेलवे कर्मचारियों की तत्परता से नवजात भी सुरक्षित दुनिया में आ चुका था।
प्लेटफार्म पर पहुंचते ही हुई मेडिकल जांच
ट्रेन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर पहुंचते ही रेलवे चिकित्सक डॉ. अवंतिका सिन्हा और स्टाफ नर्स सिमरन शर्मा ने मां और नवजात की जांच की। दोनों पूरी तरह स्वस्थ पाए गए। प्राथमिक उपचार के बाद एंबुलेंस से उन्हें रेलवे अस्पताल भेजा गया, जहां आगे की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। महिला के पति ने समय पर मिली चिकित्सीय सहायता और रेलवे कर्मचारियों की संवेदनशीलता के लिए आभार जताया। एक ओर ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंची, तो दूसरी ओर उसी सफर में एक नए जीवन की शुरुआत ने इस यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना दिया।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खास बात यह रही कि ट्रेन से मिली एक सूचना से लेकर मेडिकल टीम के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने तक रेलवे के अलग-अलग विभागों ने आपसी समन्वय के साथ काम किया। टीटीई से लेकर स्टेशन प्रशासन और चिकित्सकीय टीम, सभी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई।
एंबुलेंस नहीं पहुंची, ऑटो में आई महिला का अस्पताल की सीढ़ी पर प्रसव
वहीं, आगरा में ही एक अन्य मामले में स्वास्थ्य सेवाओं और एंबुलेंस व्यवस्था पर फिर सवाल भी खड़े हो गए। जिला महिला चिकित्सालय (लेडी लायल) में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के निरीक्षण के कुछ देर बाद ही एक गर्भवती ने अस्पताल की सीढ़ियों पर बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि समय पर एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण उन्हें प्रसूता को ऑटो से अस्पताल लाना पड़ा।
लंगड़े की चौकी निवासी शीतल, पत्नी सनी, को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर परिजनों ने एंबुलेंस सेवा को फोन किया। आरोप है कि काफी इंतजार के बाद भी एंबुलेंस नहीं पहुंची। मजबूरी में परिजन उन्हें ऑटो से जिला महिला चिकित्सालय लेकर रवाना हुए। रास्ते में प्रसव पीड़ा तेज होने से ऑटो में ही अर्धप्रसव हो गया।
अस्पताल पहुंचने पर परिजन प्रसूता को भीतर ले जा रहे थे। इसी दौरान अस्पताल की सीढ़ियों पर ही बच्चे का जन्म हो गया। सूचना मिलते ही डॉक्टर और नर्सें मौके पर पहुंचीं। मेडिकल टीम ने तत्काल सुरक्षित तरीके से प्रसव प्रक्रिया पूरी कराई और जच्चा-बच्चा को वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू किया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार मां और नवजात दोनों स्वस्थ हैं। परिजनों ने घटना के लिए एंबुलेंस सेवा की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।