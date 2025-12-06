Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBabri Masjid will be demolished in Bengal too, Keshav Prasad Maurya announced as foundation was laid in Murshidabad
बंगाल में भी बाबरी मस्जिद ढहाएंगे, मुर्शिदाबाद में नींव पड़ते ही केशव प्रसाद मौर्य का ऐलान

बंगाल में भी बाबरी मस्जिद ढहाएंगे, मुर्शिदाबाद में नींव पड़ते ही केशव प्रसाद मौर्य का ऐलान

संक्षेप:

बंगाल के मुर्शिदाबाद में शनिवारी को बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई। इसे लेकर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो बंगाल जाकर बाबरी मस्जिद को ढहा देने का ऐलान कर दिया है।

Dec 06, 2025 08:52 pm ISTYogesh Yadav मिर्जापुर, हिन्दुस्तान टीम
share Share
Follow Us on

तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर में अयोध्या की बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद की नींव रख दी। अयोध्या में बाबरी ढांचा विध्वंस के पर इसकी आधारशीला रखने से भाजपा में जबरदस्त आक्रोश है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो खुली चुनौती दे दी है। कहा है कि बंगाल जाकर भी मस्जिद को ढहा देंगे। मिर्जापुर में केशव ने कहा कि छह दिसंबर हमें दो महत्वपूर्ण विषयों के लिए याद है। एक बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि और दूसरा बाबरी ढांचा विध्वंस के लिए। अयोध्या की तरह बंगाल में भी मस्जिद को ढहा दिया जाएगा। देश की जनता ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

केशव मौर्य विंध्यधाम में दर्शन पूजन के बाद अष्टभुजा डाक बंगले में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर का एक अलग स्थान है। यहां विकास के कई अवसर उपलब्ध हैं। विंध्य कॉरिडोर निर्माण के साथ तीर्थ यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास का कार्य कर रही है।

ये भी पढ़ें:अल्लाहु अकबर के नारे, बंगाल में हुमायूं कबीर ने 'बाबरी मस्जिद' का किया शिलान्यास

गौरतलब है कि हुमायूं कबीर ने शनिवार को मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अयोध्या की बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद की नींव रख दी। कबीर ने मंच पर मौजूद धर्मगुरुओं के साथ मिलकर फीता काटा। इस दौरान नारा-ए-तकबीर, अल्लाहु अकबर के नारे लगे। हजारों लोग सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर जमा थे। भारी सुरक्षा के बीच शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया और रेजीनगर तथा आसपास के क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस, त्वरित प्रतिक्रिया बल (आरएएफ) और केंद्रीय बलों की भारी तैनाती की गई थी। सांप्रदायिक राजनीति में लिप्त होने के आरोप में इस सप्ताह टीएमसी से निलंबित किए गए कबीर ने इस महीने की शुरुआत में शिलान्यास समारोह की घोषणा की थी।

1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी। ऐसे में उसी तारीख को कबीर ने आधारशीला की पहले ही घोषणा की थी। कबीर ने प्रस्तावित स्थल पर जाने से पहले पत्रकारों से कहा कि दोपहर दो बजे तक दो घंटे के दौरान मैं बेलडांगा में मस्जिद का शिलान्यास करूंगा। कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती। हम कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करेंगे।

हाईकोर्ट ने रोक से किया था इनकार

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कार्यक्रम पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कानून-व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाल दी थी। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के दोनों ओर आरएएफ, जिला पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूरे दिन में करीब 3,000 कर्मियों की तैनाती की जाएगी और भीड़ बढ़ने से राजमार्ग बाधित होने की सूरत में कई वैकल्पिक मार्ग योजनाएं पहले से ही तैयार रखी गई हैं।

भाजपा-टीएमसी के बीच वाकयुद्ध

भाजपा और तृणमूल के बीच वाकयुद्ध छिड़ा बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद की नींव रखने की विधायक हुमायूं कबीर की योजना को लेकर शनिवार को राजनीतिक घमासान मच गया। भाजपा ने ने तृणमूल कांग्रेस पर ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया, जबकि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी ने इस आरोप को निराधार बताकर खारिज कर दिया।