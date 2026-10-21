अभिनेता टाइगर श्राफ पर हुए हमले में आजमगढ़ की बबिता गिरफ्तार, हथियार मुहैया कराने का है आरोप

अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी के मामले में दिल्ली पुलिस दो महिलाओं समेत चार अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इन चारों आरोपियों में यूपी के आजमगढ़ की बबिता भी है।

अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी के मामले में दिल्ली पुलिस दो महिलाओं समेत चार अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इन चार आरोपियों की पहचान कुणाल (21), सुमित (19), राधा (23) और बबीता (23) के रूप में हुई है। इनसे बबिता यूपी के आजमगढ़ जिले की तहबरपुर थाना क्षेत्र के कोठियार गांव की निवासी है। वह तीन साल से अपने एक रिश्तेदार के साथ रहकर हरियाणा के सोनीपत में एक नमकीन फैक्ट्री में पैकेजिंग का काम करती है। बबिता पर हमले के आरोपियों को हथियार मुहैया कराने का आरोप है।

पुलिस को संदेह है कि ये चारों आरोपी विदेश से आपराधिक गतिविधियां संचालित कर रहे गैंगस्टर अनिल पंडित के निर्देश पर काम कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, कुणाल ने अनिल पंडित के निर्देश पर अमृतसर से कथित तौर पर एक पिस्तौल और 20 कारतूस लिए थे। इस दौरान सुमित भी उसके साथ था। राधा और बबीता कथित तौर पर हथियार लेकर मुंबई गई थीं। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी के पीछे के मकसद का पता लगाया जा रहा है। हालांकि, जिस तरह से श्रॉफ पर हमला किया गया, उससे पता चलता है कि हमलावरों की साजिश उनकी हत्या करने की थी।

तीन हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर गोलीबारी की थी गौरतलब है कि यह घटना 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में पुष्पा नर्सी पार्क के पास हुई, जब मोटरसाइकिल पर सवार तीन हमलावरों ने कथित तौर पर टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर गोलीबारी की। अभिनेता तो बाल-बाल बच गए लेकिन उनके चालक और एक अन्य व्यक्ति को गोली लग गई।इस घटना के बाद, पुलिस ने तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच मुंबई अपराध शाखा को सौंप दी। हमलावरों का पता लगाने के लिए पुलिस की 15 टीमें बनाई गईं, जबकि हमले से पहले और बाद की उनकी गतिविधियों को समझने के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी सबूतों की जाँच की गई।