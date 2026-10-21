अभिनेता टाइगर श्राफ पर हुए हमले में आजमगढ़ की बबिता गिरफ्तार, हथियार मुहैया कराने का है आरोप
अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी के मामले में दिल्ली पुलिस दो महिलाओं समेत चार अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इन चारों आरोपियों में यूपी के आजमगढ़ की बबिता भी है।
अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी के मामले में दिल्ली पुलिस दो महिलाओं समेत चार अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इन चार आरोपियों की पहचान कुणाल (21), सुमित (19), राधा (23) और बबीता (23) के रूप में हुई है। इनसे बबिता यूपी के आजमगढ़ जिले की तहबरपुर थाना क्षेत्र के कोठियार गांव की निवासी है। वह तीन साल से अपने एक रिश्तेदार के साथ रहकर हरियाणा के सोनीपत में एक नमकीन फैक्ट्री में पैकेजिंग का काम करती है। बबिता पर हमले के आरोपियों को हथियार मुहैया कराने का आरोप है।
पुलिस को संदेह है कि ये चारों आरोपी विदेश से आपराधिक गतिविधियां संचालित कर रहे गैंगस्टर अनिल पंडित के निर्देश पर काम कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, कुणाल ने अनिल पंडित के निर्देश पर अमृतसर से कथित तौर पर एक पिस्तौल और 20 कारतूस लिए थे। इस दौरान सुमित भी उसके साथ था। राधा और बबीता कथित तौर पर हथियार लेकर मुंबई गई थीं। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी के पीछे के मकसद का पता लगाया जा रहा है। हालांकि, जिस तरह से श्रॉफ पर हमला किया गया, उससे पता चलता है कि हमलावरों की साजिश उनकी हत्या करने की थी।
तीन हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर गोलीबारी की थी
गौरतलब है कि यह घटना 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में पुष्पा नर्सी पार्क के पास हुई, जब मोटरसाइकिल पर सवार तीन हमलावरों ने कथित तौर पर टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर गोलीबारी की। अभिनेता तो बाल-बाल बच गए लेकिन उनके चालक और एक अन्य व्यक्ति को गोली लग गई।इस घटना के बाद, पुलिस ने तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच मुंबई अपराध शाखा को सौंप दी। हमलावरों का पता लगाने के लिए पुलिस की 15 टीमें बनाई गईं, जबकि हमले से पहले और बाद की उनकी गतिविधियों को समझने के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी सबूतों की जाँच की गई।
लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ संभावित संबंध की भी जांच
ऑनलाइन चल रहे दावों के बाद जांचकर्ता लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ संभावित संबंध की भी जांच कर रहे हैं। हालांकि गिरोह से जुड़े होने के इन दावों और हमले के पीछे के मकसद की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। आगे की जांच चल रही है। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में लॉरेन्स बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं की है। टाइगर की टीम ने इंस्टाग्राम पर जारी बयान में कहा कि कई सोशल मीडिया पेज और डिजिटल मंच अभिनेता के नाम से झूठी खबरें, एआई से तैयार वीडियो और मनगढ़ंत बातें फैला रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें