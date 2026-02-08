Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBabarpur Airport authorities make major decision Flight landings takeoffs be suspended for seven hours Find out reason
एयरपोर्ट प्रशासन का बड़ा फैसला, सात घंटे बंद रहेगी लैंडिंग और टेकआफ फ्लाइट, जानें वजह

एयरपोर्ट प्रशासन का बड़ा फैसला, सात घंटे बंद रहेगी लैंडिंग और टेकआफ फ्लाइट, जानें वजह

संक्षेप:

वाराणसी स्थित लालबहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट एक महीने तक प्रतिदिन रात 11:30 बजे से सुबह 6:30 बजे तक बंद रहेगा। यह व्यवस्था रविवार से लागू हो गई है।

Feb 08, 2026 10:02 pm ISTDinesh Rathour बाबतपुर (वाराणसी), हिंदुस्तान अीम
share Share
Follow Us on

वाराणसी स्थित लालबहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट एक महीने तक प्रतिदिन रात 11:30 बजे से सुबह 6:30 बजे तक बंद रहेगा। यह व्यवस्था रविवार से लागू हो गई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने विस्तारीकरण कार्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। इस दौरान दिल्ली से आने वाली एक उड़ान को री-शेड्यूल किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अधिकारियों के अनुसार, विस्तारीकरण परियोजना के तहत वर्तमान रनवे की लंबाई 2745 मीटर से बढ़ाकर 4075 मीटर की जाएगी, ताकि बोइंग जैसे बड़े विमानों की लैंडिंग संभव हो सके। परियोजना में रनवे निर्माण के साथ-साथ 6 से 8 प्रकार की सुरक्षा लाइटें भी लगाई जाएंगी। इन लाइटों का उपयोग विमानों की लैंडिंग, टेक-ऑफ और टैक्सिंग के दौरान किया जाता है। इसके अलावा रात अथवा कम दृश्यता की स्थिति में सुरक्षित विमान संचालन के लिए अन्य आवश्यक लाइटें भी स्थापित की जाएंगी। ये सभी कार्य सोमवार से शुरू हो रहे हैं।

एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि रनवे विस्तार का कार्य प्रारंभ हो चुका है। तकनीकी और सुरक्षा कारणों को देखते हुए रात्रिकालीन सात घंटे के लिए विमानों का आवागमन बंद रहेगा। इस अवधि में सुबह 6:05 बजे दिल्ली से आने वाली इंडिगो की एक उड़ान को री-शेड्यूल कर 6:45 बजे कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल यह व्यवस्था एक माह के लिए लागू की गई है, जिसे आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Varanasi News Babatpur Airport Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |