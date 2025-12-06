बाबर मेरा कोई मसीहा नहीं था, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद विवाद पर बोले अयोध्या के इकबाल अंसारी
बाबरी ढांचा ध्वंस की बरसी पर आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या, मथुरा, संभल सहित तमाम प्रमुख जिलों में पुलिस-प्रशासन अलर्ट पर है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे का पत्थर रखे जाने की खबर ने लोगों का ध्यान खींचा। इस पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी का बयान चर्चा में है। इकबाल अंसारी ने कहा कि बाबर मेरा कोई मसीहा नहीं था। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आता है तो कुछ लोग ऐसे मसले उठाकर लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। यह पूरी तरह गलत है।
बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो पूरे देश के मुसलमानों ने इसका सम्मान किया। पूरे देश में एक पत्ता नहीं हिला। हिंदू-मुसलमानों के संबंध बरकरार रहे, आज भी बरकरार हैं। आज अयोध्या में मंदिर बनकर तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण हो चुका है। सभी लोग जान चुके हैं कि मंदिर बन चुका है। अयोध्या की धरती पर हिंदू-मुस्लिम का भाईचारा बरकरार है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया था तब तक लोग गम और काला दिवस भी मनाते थे लेकिन फैसला आने के बाद ऐसा कुछ नहीं हैं। यहां काला दिवस की कोई जरूरत नहीं और न लोग मनाते हैं।
इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या में गंगा-यमुनी तहजीब है। आज अयोध्या में रोजगार और विकास है। जो नहीं था वो सब हो गया। आज हर घर में गेस्ट हाउस है। धर्मशाला है। लोगों का आपसी भाईचारा है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक द्वारा बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे का पत्थर रखे जाने के सवाल पर इकबाल अंसारी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। मुसलमानों को पांच एकड़ जमीन मिल गई। हिंदुओं को राम मंदिर मिल। देश में राजनीति करने वालों को देश के भले की राजनीति करनी चाहिए। इलेक्शन के टाइम पर वे बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। बाबर मेरा कोई मसीहा नहीं था।