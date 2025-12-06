Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsbabar koi mera maseeha nahi tha iqbal ansari former litigants babri masjid case ayodhya said on dispute in murshidabad
बाबर मेरा कोई मसीहा नहीं था, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद विवाद पर बोले अयोध्या के इकबाल अंसारी

बाबर मेरा कोई मसीहा नहीं था, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद विवाद पर बोले अयोध्या के इकबाल अंसारी

संक्षेप:

मुर्शिदाबाद विवाद पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी का बयान चर्चा में है। इकबाल अंसारी ने कहा कि बाबर मेरा कोई मसीहा नहीं था। जब चुनाव आता है तो कुछ लोग ऐसे मसले उठाकर लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। यह पूरी तरह गलत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई विवाद नहीं है।

Dec 06, 2025 03:48 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बाबरी ढांचा ध्वंस की बरसी पर आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या, मथुरा, संभल सहित तमाम प्रमुख जिलों में पुलिस-प्रशासन अलर्ट पर है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे का पत्थर रखे जाने की खबर ने लोगों का ध्यान खींचा। इस पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी का बयान चर्चा में है। इकबाल अंसारी ने कहा कि बाबर मेरा कोई मसीहा नहीं था। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आता है तो कुछ लोग ऐसे मसले उठाकर लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। यह पूरी तरह गलत है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो पूरे देश के मुसलमानों ने इसका सम्मान किया। पूरे देश में एक पत्ता नहीं हिला। हिंदू-मुसलमानों के संबंध बरकरार रहे, आज भी बरकरार हैं। आज अयोध्या में मंदिर बनकर तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण हो चुका है। सभी लोग जान चुके हैं कि मंदिर बन चुका है। अयोध्या की धरती पर हिंदू-मुस्लिम का भाईचारा बरकरार है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया था तब तक लोग गम और काला दिवस भी मनाते थे लेकिन फैसला आने के बाद ऐसा कुछ नहीं हैं। यहां काला दिवस की कोई जरूरत नहीं और न लोग मनाते हैं।

इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या में गंगा-यमुनी तहजीब है। आज अयोध्या में रोजगार और विकास है। जो नहीं था वो सब हो गया। आज हर घर में गेस्ट हाउस है। धर्मशाला है। लोगों का आपसी भाईचारा है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक द्वारा बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे का पत्थर रखे जाने के सवाल पर इकबाल अंसारी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। मुसलमानों को पांच एकड़ जमीन मिल गई। हिंदुओं को राम मंदिर मिल। देश में राजनीति करने वालों को देश के भले की राजनीति करनी चाहिए। इलेक्शन के टाइम पर वे बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। बाबर मेरा कोई मसीहा नहीं था।

ये भी पढ़ें:बाबरी ढांचा विध्वंस की बरसी पर हाई अलर्ट, अयोध्या, मथुरा, संभल में कड़ी निगरानी
ये भी पढ़ें:बंगाल पुलिस मेरे साथ है, 'बाबरी मस्जिद' के शिलान्यास से पहले हमायूं ने किया ऐलान
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |