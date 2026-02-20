Hindustan Hindi News
लखनऊ के मंदिर में बाबा की हत्या; खून से लथपथ मिला शव, पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया

Feb 20, 2026 06:46 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, लखनऊ
लखनऊ के दुबग्गा में मंदिर में रह रहे बाबा कल्लू प्रजापति की हत्या कर दी गई। शव खून से लथपथ मिला, पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजकर जांच शुरू की। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। फॉरेंसिक टीम भी जांच के लिए पहुंची है।

लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक मंदिर में रह रहे 60 वर्षीय बाबा कल्लू प्रजापति की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। मूल रूप से उन्नाव के नेवतनी, मोहन रोड हसनगंज निवासी कल्लू प्रजापति एस-2 आश्रयहीन कॉलोनी, पीरनगर बरावनकला स्थित मंदिर में रहकर पूजा-पाठ करते थे। रोज की तरह सुबह जब स्थानीय लोग मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे तो बाबा को खून से लथपथ पड़ा देख उनके होश उड़ गए।

मंदिर में मिला बाबा का शव

घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। जानकारी मिलते ही दुबग्गा कोतवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल को घेराबंदी कर जांच शुरू की और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से साक्ष्य एकत्र किए। बाबा के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, हालांकि अब तक हत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

बदायूं में भी हुई थी मंदिर में हत्या

इस घटना से पहले बदायूं में भी मंदिर के पुजारी की हत्या का मामला सामने आ चुका है। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के नवादा स्थित साईं मंदिर में मुख्य पुजारी मनोज (40) की हत्या कर दी गई थी। वह कुंवरगांव थाना क्षेत्र के कलियाकाजमपुर गांव के निवासी थे और करीब दस वर्षों से मंदिर में सेवा दे रहे थे।

बताया गया कि रोज सुबह आरती करने वाले पुजारी जब निर्धारित समय पर नहीं उठे तो पड़ोसी ने मंदिर प्रबंधन को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो मंदिर के ऊपर बने कमरे में पुजारी मनोज मृत पाए गए। उनके गले में कपड़ा फंसा था और पैर बंधे हुए थे, जिससे स्पष्ट हुआ कि गला दबाकर हत्या की गई। मंदिर से चांदी के मुकुट गायब थे। हमलावरों ने सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया और डीवीआर भी अपने साथ ले गए, जिससे जांच प्रभावित हुई।

बदायूं मामले में फोरेंसिक टीम, एसओजी, स्वाट और सर्विलांस यूनिट के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाए। पुलिस यह जांच कर रही है कि हत्या लूट के इरादे से की गई या इसके पीछे कोई व्यक्तिगत रंजिश है।

दोनों घटनाओं के बाद मंदिरों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों में गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

