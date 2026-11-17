उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बाबा बागेश्वर की बहार है। प्रतापगढ़ कुंडा में राजा भैया के बाद अब दो और विधायक पंडित धीरेंद्र शास्त्री से कथा कराएंगे। गोंडा में विधायक बावन सिंह और इसके बाद विधायक राजेश्वर सिंह भी कथा कराएंगे।

यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बाबा बागेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की बहार है। प्रतापगढ़ कुंडा में राजा भैया के बाद अब दो और विधायक पंडित धीरेंद्र शास्त्री से कथा कराएंगे। गोंडा के कटरा विधायक बावन सिंह धीरेंद्र शास्त्री की कथा कराएंगे। 4 से 6 दिसंबर तक पंडित धीरेंद्र शास्त्री की गोंडा में कथा है। इसके बाद लखनऊ जिले की सरोजनीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक राजेश्वर सिंह धीरेंद्र शास्त्री की कथा करवाएंगे। 21 से 25 दिसंबर तक पांच दिवसीय कथा का आयोजन लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर किया जाएगा। अब राजेश्वर सिंह ने खुद अपने सोशल मीडिया से ये ऐलान कर दिया है। कथा को मंजूरी मिल गई है।

प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित बेती राजभवन में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा चल रही है। यहां तीन दिन कथा के बाद 20 नवंबर को वह दिव्य दरबार लगाएंगे। कथा शुरू होने से पहले धीरेंद्र शास्त्री को लेने राजा भैया खुद पहुंचे। बमरौली एयरपोर्ट से कुंडा विधायक राजा भैया उनके सारथी बने और खुद कार चलाकर कथा स्थल तक ले आए। बेंती में उनका जोरदार स्वागत हुआ। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की इस कथा में भारी भीड़ उमड़ रही है।

4 से 6 दिसंबर तक कटरा विधायक बावन सिंह कराएंगे धीरेंद्र शास्त्री की कथा धीरेंद्र शास्त्री की इस कथा के बाद गोंडा की कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र (चौरी चौराहा) में 4 से 6 दिसंबर 2026 तक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तीन दिवसीय विशेष रामकथा एवं दिव्य दरबार का आयोजन होने जा रहा है। आयोजक: कटरा बाजार के भाजपा विधायक बावन सिंह और उनके परिवार की ओर से यह कथा कराई जाए्गी। इसको लेकर कथा स्थल पर भव्य तैयारी चल रही है।

21 से 25 दिसंबर तक पांच दिवसीय कथा कराएंगे विधायक राजेश्वर सिंह

इस कथा के बाद लखनऊ जिले की सरोजनीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक राजेश्वर सिंह पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा का आयोजन करेंगे। धीरेंद्र शास्त्री की 21 से 25 दिसंबर तक पांच दिवसीय कथा लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर होगी। इस बारे में विधायक राजेश्वर सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी।

कथा के विरोध पर गोंडा पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री बोले