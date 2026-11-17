यूपी चुनाव से पहले बाबा की बहार, राजा भैया के बाद दो और विधायक धीरेंद्र शास्त्री से कथा करवाएंगे
उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बाबा बागेश्वर की बहार है। प्रतापगढ़ कुंडा में राजा भैया के बाद अब दो और विधायक पंडित धीरेंद्र शास्त्री से कथा कराएंगे। गोंडा में विधायक बावन सिंह और इसके बाद विधायक राजेश्वर सिंह भी कथा कराएंगे।
यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बाबा बागेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की बहार है। प्रतापगढ़ कुंडा में राजा भैया के बाद अब दो और विधायक पंडित धीरेंद्र शास्त्री से कथा कराएंगे। गोंडा के कटरा विधायक बावन सिंह धीरेंद्र शास्त्री की कथा कराएंगे। 4 से 6 दिसंबर तक पंडित धीरेंद्र शास्त्री की गोंडा में कथा है। इसके बाद लखनऊ जिले की सरोजनीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक राजेश्वर सिंह धीरेंद्र शास्त्री की कथा करवाएंगे। 21 से 25 दिसंबर तक पांच दिवसीय कथा का आयोजन लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर किया जाएगा। अब राजेश्वर सिंह ने खुद अपने सोशल मीडिया से ये ऐलान कर दिया है। कथा को मंजूरी मिल गई है।
प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित बेती राजभवन में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा चल रही है। यहां तीन दिन कथा के बाद 20 नवंबर को वह दिव्य दरबार लगाएंगे। कथा शुरू होने से पहले धीरेंद्र शास्त्री को लेने राजा भैया खुद पहुंचे। बमरौली एयरपोर्ट से कुंडा विधायक राजा भैया उनके सारथी बने और खुद कार चलाकर कथा स्थल तक ले आए। बेंती में उनका जोरदार स्वागत हुआ। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की इस कथा में भारी भीड़ उमड़ रही है।
4 से 6 दिसंबर तक कटरा विधायक बावन सिंह कराएंगे धीरेंद्र शास्त्री की कथा
धीरेंद्र शास्त्री की इस कथा के बाद गोंडा की कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र (चौरी चौराहा) में 4 से 6 दिसंबर 2026 तक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तीन दिवसीय विशेष रामकथा एवं दिव्य दरबार का आयोजन होने जा रहा है। आयोजक: कटरा बाजार के भाजपा विधायक बावन सिंह और उनके परिवार की ओर से यह कथा कराई जाए्गी। इसको लेकर कथा स्थल पर भव्य तैयारी चल रही है।
21 से 25 दिसंबर तक पांच दिवसीय कथा कराएंगे विधायक राजेश्वर सिंह
इस कथा के बाद लखनऊ जिले की सरोजनीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक राजेश्वर सिंह पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा का आयोजन करेंगे। धीरेंद्र शास्त्री की 21 से 25 दिसंबर तक पांच दिवसीय कथा लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर होगी। इस बारे में विधायक राजेश्वर सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी।
कथा के विरोध पर गोंडा पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री बोले
इससे आज 17 नवंबर को राम कथा में शामिल होने के लिए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री गोंडा पहुंचे। इस दौरान धीरेद्र शास्त्री ने सनातन और कथा विरोध कर रहे लोगों को निशाने पर लिया। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि पहले के समय जब भी यज्ञ हुआ करता था, तो राक्षस-दैत्य हड्डियां डाल देते थे, वर्तमान में वो पोस्ट डालते हैं, बस इतना अंतर हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें