भारत में रामनाम और वंदे मातरम् से दिक्कत है तो लाहौर का टिकट कटवा लें: धीरेंद्र शास्त्री

Fri, 14 Nov 2025 10:01 PMDinesh Rathour कोसीकलां (मथुरा), विनोद अग्रवाल
बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि जिनको राम के नाम से, वंदे मातरम तथा जय श्रीराम के नाम बोलने से दिक्कत है, वे लोग लाहौर का टिकट कटवा लें। अगर पैसा भी न हो तो हम कर्ज लेकर अपने पैसे से टिकट करवायेंगे। बागेश्वर धाम पीठाद्यीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के निर्देशन में निकाली जा रही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुक्रवार को अनाज मण्डी परिसर से प्रारंभ हुई। प्राता: वंदे मातरम हुआ उसके पश्चात हनुमान चालीस का गायन हुआ। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि जो राम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। उन्होंने कहा कि वे मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं। जो राम और राष्ट्र का नहीं हो सकता, हम उनके विरोधी हैं। कुछ लोग खाते भारत और राम का हैं और गुणगान दूसरी जगह का करते हैं।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती है तो उनका टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है कितनी शुगर है। वैसे ही हमारे हिन्दू, गीता, गंगा, संतों और सनातन एकता पदयात्रा का विरोध करने वालों का डीएनए टेस्ट करवाया जायेगा और वापस उनकी जगह पर भेजा जायेगा। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जनसमूह को सम्बोधित करते हुये कहा कि हिन्दू सनातन एकता पदयात्रा का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना और हिन्दुओं को एक करके भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित कराना है। अगर हिन्दू एक नहीं हुआ तो आपस में बंट जायेगा। जब तक हिन्दू जगेगा नहीं, तब तक एक नहीं होगा और जागेगा नहीं तब तक पदयात्रायें निकाली जायेंगी।

शुक्रवार लगभग 11 बजे अनाज मण्डी से पदयात्रा शुरू हुई, जो कि कई जगहों पर स्वागत के पश्चात छाता स्थित वैकमेट फैक्ट्री के समीप पहुंची, जहां दोपहर का विश्राम हुआ। विश्राम के दौरान ठहराव स्थल पर चल रही अन्नपूर्णा रसोई में पदायत्रियों द्वारा प्रसाद ग्रहण किया गया। पदयात्रा के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। दिल्ली से आगरा जाने वाले राजमार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया था। हजारों की संख्या में पदयात्री बाबा बागेश्वर के साथ चल रहे थे। पदयात्रा के दौरान बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा सडकों पर खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। लोगों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। सभी लोग बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने को आतुर दिखायी दिये।

रथ को चोटी से खींचकर ले जाता युवक आर्कषण का केंद्र

कोसीकलां। सनातन हिन्दू एकता पदयात्रा में साधु संतों की बड़ी उपस्थित है। कुछ साधु संत बाबा बागेश्वर महाराज के साथ चल रहे हैं तो कुछ पदयात्रा में चल रहे हैं। जिनमे एक संत ऐसे भी हैं, जो कि अपनी चोटी से बांधकर भारी भरकम रथ को खींचकर चल रहे हैं। उन्होंने अपना नाम बद्री विश्वकर्मा, निवासी गांव बटिया, गढ, जिला दमोह बताया। उन्होंने बताया कि हिन्दू की एकता के लिये वह इस रथ को दिल्ली से खींचकर वृंदावन तक ले जायेंगे।

व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आये बाबा बागेश्वर

कोसीकलां। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोटवन बॉर्डर से कोसीकलां अनाज मण्डी तक हुए भव्य स्वागत और व्यवस्थाओं को देख फूले न समाये। कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधी नरदेव चौधरी व्यवस्था संभाले रहे। शाम को प्रवचन के बाद पीठाधीश्वर के द्वारा नरदेव चौधरी को मंच पर बुलाकर सहयोग करने पर स्मृति चिह्न देकर प्रशंसा की।

