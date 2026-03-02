बात नहीं करेगी तो पूरे खानदान को गोली से उड़ा दूंगा, तमंचा लेकर घर में घुसे मनचले ने लड़की को दी धमकी

यूपी के मेरठ में एक तरफा प्यार में पागल एक मनचला तमंचा लेकर नाबालिग लड़की के घर में घुस गया और उसके साथ मारपीट की। मनचले ने युवती को धमकी दी कि अगर बात नहीं की तो उसके खानदान को गोली से उड़ा देगा।

मेरठ के लिसाड़ी गेट की शाहजहां कॉलोनी में सनसनीखेज वारदात हुई। तमंचे लेकर मनचले ने सोमवार दोपहर किशोरी के घर पर हमला कर दिया। धमकी दी कि बात नहीं करेगी तो पूरे खानदान को गोली से उड़ा दूंगा। किशोरी और उसकी मां से मारपीट की। आरोपी धमकी देकर फरार हो गया। पीड़िता और उसकी मां लिसाड़ी गेट थाने पहुंचीं और तहरीर दी। पुलिस को बताया कुछ दिनों से आरोपी लगातार धमकी दे रहा है और 28 फरवरी को मारपीट की थी। पुलिस आरोपी की तलाश में लगी है।

किशोरी को कुछ माह से पड़ोसी आसिफ परेशान कर रहा है। कई बार स्कूल आने-जाने के समय रास्ता रोका और दोस्ती के लिए दबाव बनाया। किशोरी से कहा कि वह मोबाइल नंबर दे। किशोरी ने परिजनों को इस बारे में जानकारी दी, 28 फरवरी को आरोपी के घर पहुंचकर विरोध भी जताया। आरोपी ने इस दौरान अपने साथियों के साथ मिलकर किशोरी के पिता से मारपीट कर दी। चौकी पर शिकायत दी गई।

किशोरी से की हाथापाई सोमवार को किशोरी और उसकी मां घर पर अकेले थे। दोपहर में आरोपी आसिफ तमंचे लेकर आया और किशोरी के घर में घुस गया। यहां आरोपी ने धमकी दी और कहा बात नहीं करेगी तो पूरे खानदान को गोली से उड़ा दूंगा। किशोरी से भी हाथापाई कर दी। किशोरी के हाथ और कंधे पर चोट लगी है, उसका मेडिकल कराया गया। पुलिस ने तहरीर लेकर आरोपी की तलाश में दबिश दी, लेकिन वह हाथ नहीं आया। मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया, प्रकरण जानकारी में आया है। थाना पुलिस को जांच और कार्रवाई के लिए लगाया गया है। मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी।

गोरखपुर में युवती से छेड़खानी, दी जान से मारने की धमकी वहीं दूसरी ओर गोरखपुर के राजघाट इलाके में युवती से छेड़खानी और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। 26 साल की युवती के परिजन डरे हैं। पुलिस ने चिलुआताल थाना क्षेत्र के फतेपुर डिहवा निवासी आरोपी फिरोज अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिता के मुताबिक, मेडिकल कॉलेज के पास उनकी पान की दुकान थी। घर से आते जाते समय आरोपी फिरोज बेटी का पीछा करता है। उसने कहीं से बेटी का मोबाइल नंबर पता कर लिया। अब वह जबरन कॉल करता है।