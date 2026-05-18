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मेरठ में बीए की छात्रा की रेप के बाद हत्या; ब्वॉयफ्रेंड ही निकला कातिल, दूसरे लड़के से बातचीत पर भड़का

sandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, मेरठ/रोहटा
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आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि किसी अन्य युवक से बातचीत को लेकर प्रेमिका से विरोध जताया और इसी दौरान विवाद हो गया। युवती ने धमकी दी तो दुप्पटे से उसका गला दबा दिया। पुलिस अधिकारियों ने खुलासा किया कि चार साल से छात्रा और हत्यारोपी अंकुश का प्रेम प्रसंग था। 

मेरठ में बीए की छात्रा की रेप के बाद हत्या; ब्वॉयफ्रेंड ही निकला कातिल, दूसरे लड़के से बातचीत पर भड़का

मेरठ में बीए की छात्रा का 15 मई की सुबह अपहरण कर रोहटा के जंगल में रेप करने के बाद हत्या कर दी गई। वारदात को प्रेमी ने ही अंजाम दिया। रविवार सुबह रोहटा के उकसिया गांव के बाहर गन्ने के खेत में युवती की लाश मिली। परिजनों ने रेप के बाद हत्या करने की तहरीर दी है। पुलिस की लापरवाही और वारदात को लेकर ग्रामीणों ने रोहटा थाने पर हंगामा किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी अंकुश को गिरफ्तार कर लिया है। रोहटा क्षेत्र के एक गांव निवासी परिवार आठ माह से रोहटा रोड टीपीनगर क्षेत्र की कॉलोनी में रह रहा है। परिवार की बड़ी बेटी आरजी कॉलेज में बीए की छात्रा थी। 15 मई को सुबह परीक्षा के लिए छात्रा घर से निकली थी, लेकिन शाम तक घर नहीं आई। परिजनों ने टीपीनगर थाने में शिकायत की थी।

रेप के बाद हत्या कर जंगल में फेंका शव

रविवार को रोहटा थाने के उकसिया गांव में श्योपाल सिंह के गन्ने के खेत में छात्रा की लाश मिली। मृतका की पहचान मेरठ से लापता छात्रा के रूप में की गई। पुलिस, फोरेंसिक टीम और अधिकारी मौके पर पहुंचे। छात्रा की पहचान के बाद परिजनों ने रेप के बाद हत्या करने का आरोप लगाते हुए कल्याणपुर निवासी अंकुश, उसके भाई अंकित और निशांत के खिलाफ तहरीर दी है। एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया कि अंकुश को गिरफ्तार कर लिया है। अंकुश और छात्रा में चार साल से प्रेम प्रसंग था। घटना के समय किसी अन्य युवक से बातचीत को लेकर अंकुश ने विरोध जताया, जिसे लेकर विवाद हुआ था।

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दूसरे लड़के से बातचीत पर भड़का था प्रेमी

आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि किसी अन्य युवक से बातचीत को लेकर प्रेमिका से विरोध जताया और इसी दौरान विवाद हो गया। युवती ने धमकी दी तो दुप्पटे से उसका गला दबा दिया। पुलिस अधिकारियों ने खुलासा किया कि चार साल से छात्रा और हत्यारोपी अंकुश का प्रेम प्रसंग था। इसी बात को लेकर छात्रा के परिजनों ने विरोध दर्ज कराया था। तीन साल पहले भी विवाद हुआ था, लेकिन बाद में समझौता हो गया। अंकुश से प्रेम प्रसंग के चलते ही छात्रा का पूरा परिवार आठ माह पूर्व मेरठ शिफ्ट हो गया था। छात्रा का इसके बाद भी अंकुश से संपर्क था। पुलिस ने अंकुश का मोबाइल बरामद कर लिया है, जिससे इस बात की पुष्टि हुई है।

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पुलिस पर लापरवाही का आरोप, हंगामा

मिशन शक्ति अभियान को टीपीनगर पुलिस ने पलीता लगा दिया। छात्रा के अपहरण की शिकायत के बावजूद थाना पुलिस की नींद नहीं टूटी और मुकदमा दर्ज कर तलाश करने की जगह गुमशुदगी दर्ज कर दी गई। मृतका छात्रा के पिता टेलर है और कपड़ों की सिलाई कर परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। मृतका सबसे बड़ी थी, जबकि उससे छोटे दो भाई-बहन हैं। मृतका के भाई ने बताया कि 15 मई को छात्रा के गायब होने के बाद टीपीनगर थाने पहुंचे थे। यहां अपहरण की आशंका जताकर अंकुश के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं होगा और गुमशुदगी दर्ज की। इतना ही नहीं, अंकुश के बारे में शुरू में ही जानकारी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने उसके घर जाकर पूछताछ नहीं की।

मुकदमे को लेकर भी विवाद

घटना की जानकारी पर सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना, इंस्पेक्टर टीपीनगर अरुण मिश्रा और एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले भी रोहटा थाने पहुंच गए। यहां रोहटा पुलिस ने तर्क दिया कि गुमशुदगी टीपीनगर थाने में दर्ज है, इसलिए मुकदमा वहीं दर्ज किया जाए। इसके बाद टीपीनगर थाने में ही मुकदमा दर्ज किया गया।

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पुलिस में है आरोपी का भाई

पुलिस अधिकारियों ने खुलासा किया कि आरोपी अंकुश का भाई यूपी पुलिस में जवान है। उस पर भी छात्रा की हत्या में शामिल होने, आरोपी को बचाने और साक्ष्य मिटाने का आरोप है। पुलिस ने इसे लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं, बाकी आरोपियों और परिजनों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

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