बीए की छात्रा का साथ पढ़ने वाले लड़के से प्रेम, घर बुलाया फिर...
बीए की एक छात्रा का अपने साथ पढ़ने वाले छात्र के साथ प्रेम हो गया। साथी ने प्रेम जाल में फंसाकर बुलाकर उसका रेप कर दिया। उसका अश्लील वीडियाे बना लिया। इसके बाद ब्लैकमेल करने लगा।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शर्मनाक घटना सामने आई है। बीए की एक छात्रा का अपने साथ पढ़ने वाले छात्र के साथ लव अफेयर हो गया। प्रेम जाल में फंसाकर सहपाठी ने छात्रा को अपने घर बुला लिया है। इसके बाद नशीला पेय पिलाया और छात्रा का रेप कर दिया। उसका अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर उससे सात लाख रुपये ऐंठ लिए और चार सात तक शोषण करता रहा। विरोध पर जान से मारने की कोशिश की। पीड़ित छात्रा ने युवक और उसके परिवारीजनों समेत सात के खिलाफ पारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
इंस्पेक्टर पारा सुरेश कुमार सिंह के मुताबिक, पीड़िता बीए की छात्रा है। उसका आरोप है कि वर्ष 2022 में वह नाबालिग थी। साथ पढ़ने वाले सावंत से मुलाकात हुई थी। दोनों में बातचीत होनी लगी। नजदीकियां बढ़ गईं। सावंत ने छात्रा को प्रेम जाल में फंसा लिया। छात्रा भी उसके प्रेम जाल में फंस गई। एक दिन उसने छात्रा को मिलने के लिए बुलाया। इस दौरान छात्र ने गंदी नीयत से छात्रा को नशीला पेय पिला दिया। इसके बाद उसने लड़की के साथ छेड़छाड़ किया और रेप कर दिया। यही नहीं सांवत ने लड़की का अश्लील वीडियो भी बना लिया। होश आने पर लड़की ने इसका विरोध किया। इस पर उसने शादी का झांसा दिया। इसके बाद वह छात्रा का शोषण करता रहा। शादी का दबाव बनाने पर उसने वीडियो के बारे में जानकारी दी। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर चार साल तक यौन शोषण करता रहा।
साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी
अश्लील वीडियो के बल पर ब्लैकमेल कर धीरे-धीरे सात लाख रुपये ऐंठ लिए। घर से चोरी कर उसकी रुपयों की डिमांड पूरी करती रही। रुपये ऐंठकर वह अपने घरवालों को देता था। शादी का दबाव बनाने पर उसने और उसके परिवारीजनों ने धमकी दी। हाल ही में सावंत ने पीटा और गला दबाकर मारने की कोशिश की। सावंत की प्रताड़ना बढ़ते देख उसके घर पहुंची। उसके पिता प्रमोद, मां सुमन, भाई सृजन, रिश्तेदार पुष्पेंद्र और शिवम मिले। उक्त लोगों भी धमकी दी। उक्त लोगों की प्रताड़ना और धमकी से त्रस्त होकर घरवालों को जानकारी दी। इसके बाद थाने पहुंचकर तहरीर दी। इंस्पेक्टर ने बताया कि छात्रा की तहरीर पर आरोपी के सावंत और उसके परिवारीजनों समेत सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफ्तीश की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें