क्लास करने गई बीए की छात्रा गश खाकर गिरी, मौत के बाद बीएचयू में हंगामा

यूपी के वाराणसी में बीएचयू स्थित महिला महाविद्यालय में गुरुवार को क्लास करने गई बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा गश खाकर गिरी और मौत हो गई। मौत के बाद बीएचयू में हंगामा हुआ। छात्राओं ने प्रदर्शन किया।

यूपी के वाराणसी में बीएचयू स्थित महिला महाविद्यालय में गुरुवार को क्लास करने गई बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा गश खाकर गिरी और मौके पर उसकी मौत हो गई। महाविद्यालय प्रशासन पर उपचार कराने में देरी का आरोप लगाकर अन्य छात्राओं ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि कॉलेज में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं थी। छात्राओं ने कैंपस में एंबुलेंस सुविधा, नर्स की नियुक्ति, 24 घंटे इमरजेंसी नंबर और प्रदर्शन में कार्रवाई न करने की मांग माने जाने पर लगभग पांच घंटे बाद धरना खत्म किया।

अकबरपुर (आंबेडकर नगर) के आदमपुर तिनदौली गांव निवासी जयकेश सिंह की पुत्री प्राची सिंह एमएमवी बीएचयू में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। वह स्वस्ति कुंज हॉस्टल में कमरा नंबर-66 में रहती थी। दोपहर में वह महाविद्यालय स्थित कला संकाय में क्लास करने पहुंची। क्लास से निकलकर वह शौचालय की तरफ जा रही थी कि बॉटनी विभाग के पास गश खाकर गिर पड़ी। वहां से गुजर रही छात्राओं ने शोर मचाकर बाकी छात्राओं को बुलाया।

महाविद्यालय प्रशासन को सूचना दी गई और एंबुलेंस बुलाई गई। छात्रा को सर सुदंरलाल अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हार्ट अटैक से छात्रा की मौत की आशंका जताई गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना पर छात्रा के परिजन भी बीएचयू पहुंचे थे। घटना की सूचना मिलते ही छात्राएं एकजुट होकर एमएमवी के गेट पर पहुंच गईं। छात्राओं ने प्रशासन विरोधी नारेबाजी की और मृतका के लिए न्याय की मांग की।

छात्राओं ने आरोप लगाया कि सूचना के बावजूद आधे घंटे बाद एंबुलेंस पहुंची। महाविद्यालय में छात्रा को कोई प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं कराई गई। छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि कॉरीडोर में अचेत पड़ी छात्रा को उठाने के लिए भी कोई नहीं आया। छह लड़कियां उसे उठाकर ले गईं। हालांकि कॉलेज प्रशासन का कहना है कि दस मिनट में एंबुलेंस पहुंच गई थी। देर शाम तक महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. रीता सिंह और बीएचयू के छात्र अधिष्ठाता प्रो. एके नेमा छात्राओं को मनाने का प्रयास कर रहे थे। लंबी बातचीत के बाद चार मांगों पर सहमति बनी तो रात नौ बजे छात्राओं ने धरना समाप्त किया।